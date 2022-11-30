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1 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 грудня – четвер

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 грудня, вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар та Закхей.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби зі СНІДом
    День працівників прокуратури в Україні
    1783 — Перший політ людини на повітряній кулі з воднем. Це влаштував французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Політ над Парижем в гондолі кулі тривав дві години
    1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього знаменитого угорського композитора
    1835 — У світ вийшла перша книжка з казками видатного письменника Ганса Крістіана Андерсена
    1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії вирішили заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках
    1887 — У повісті "Етюд у багряних тонах" англійського письменника Артура Конан-Дойля вперше з'явився популярний літературний персонаж, а саме приватний детектив Шерлок Холмс
    1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол
    1903 — З'явився перший вестерн "The Great Train Robbery"
    1913 — На заводах Форда у США ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), на якій через кожні 2 години 38 хвилин сходив автомобіль
    1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі в Аргентині
    1918 — Оголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців
    1921 — Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм
    1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго
    1944 — Вийшов наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з "націоналістичним підпіллям" у Західній Україні та Балтії.
    1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. У місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, через що її взяли під варту. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті
    1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою
    1959 — 12 країн підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди
    1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт
    1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом
    1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між країнами
    1991 — Понад 90 % відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук
    1991 — у Києві відкрито Генконсульство Австрійської Республіки
    1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо"
    2009 — у Львові запустився Львівський міський рейковий автобус
    2011 — утворена Ініціативна група "Першого грудня"
    2012 — оприлюднена Українська хартія вільної людини
    2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

  • 1083 — Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна і Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків
    1595 — Богдан Хмельницький, гетьман України.
    1710 — Мікеле Марієскі, венеційський художник XVIII століття
    1743 — Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію
    1761 — Марі Тюссо, француженка, яка створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні
    1792 — Микола Лобачевський, російський математик польського походження, один із батьків неевклідової геометрії
    1864 — Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, який у 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди та організував там перше зимування
    1876 — Брун Клара Ісаківна, українська оперна співачка
    1886 — Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів
    1894 — Юліан Головінський, український військовий і політичний діяч, сотник УГА, крайовий командант УВО та крайовий провідник ОУН
    1909 — Анатолій Кос-Анатольський, український композитор.
    1918 — Платон Майборода, український композитор, автор пісень (Білі каштани, Пісня про рушник), музики до кіно
    1930 — Роман Федорів, український письменник, лавреат Шевченківської премії
    1931 — Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту
    1933 — Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку
    1935 — Вуді Аллен (Аллан Стюарт Кьонігсберг), американський актор, кінорежисер та сценарист, володар трьох "Оскарів" (Любов і смерть, Манхеттен, Інша жінка).
    1937 — Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії (1999–2007).
    1937 — Андрій Содомора, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.
    1946 — О'Саллівен Гілберт, популярний ірландський поп-співак.
    1951 — Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист
    1988 — Тайлер Джозеф, американський музикант, лідер гурту Twenty One Pilots
    1988 — Зої Кравіц, американська актриса, модель та співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.
  • Побачити ожилого комара або муху – до відлиги.
  • Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.
  • Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.
  • Місяць на небі в колі – до снігопаду.
  • Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.
  • Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.
  • Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись
  • Не можна займатись важкою фізичною працею
  • Не можна думати про погане
  • Не можна ігнорувати друзів та близьких
  • Не можна весь день сидіти вдома
  • Не можна вживати спиртне

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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