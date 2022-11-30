1 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 грудня, вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар та Закхей.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

День працівників прокуратури в Україні

1783 — Перший політ людини на повітряній кулі з воднем. Це влаштував французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Політ над Парижем в гондолі кулі тривав дві години

1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього знаменитого угорського композитора

1835 — У світ вийшла перша книжка з казками видатного письменника Ганса Крістіана Андерсена

1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії вирішили заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках

1887 — У повісті "Етюд у багряних тонах" англійського письменника Артура Конан-Дойля вперше з'явився популярний літературний персонаж, а саме приватний детектив Шерлок Холмс

1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол

1903 — З'явився перший вестерн "The Great Train Robbery"

1913 — На заводах Форда у США ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), на якій через кожні 2 години 38 хвилин сходив автомобіль

1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі в Аргентині

1918 — Оголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців

1921 — Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм

1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго

1944 — Вийшов наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з "націоналістичним підпіллям" у Західній Україні та Балтії.

1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. У місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, через що її взяли під варту. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті

1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою

1959 — 12 країн підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди

1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт

1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між країнами

1991 — Понад 90 % відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук

1991 — у Києві відкрито Генконсульство Австрійської Республіки

1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо"

2009 — у Львові запустився Львівський міський рейковий автобус

2011 — утворена Ініціативна група "Першого грудня"

2012 — оприлюднена Українська хартія вільної людини

2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

1083 — Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна і Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків

1595 — Богдан Хмельницький, гетьман України.

1710 — Мікеле Марієскі, венеційський художник XVIII століття

1743 — Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію

1761 — Марі Тюссо, француженка, яка створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні

1792 — Микола Лобачевський, російський математик польського походження, один із батьків неевклідової геометрії

1864 — Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, який у 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди та організував там перше зимування

1876 — Брун Клара Ісаківна, українська оперна співачка

1886 — Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів

1894 — Юліан Головінський, український військовий і політичний діяч, сотник УГА, крайовий командант УВО та крайовий провідник ОУН

1909 — Анатолій Кос-Анатольський, український композитор.

1918 — Платон Майборода, український композитор, автор пісень (Білі каштани, Пісня про рушник), музики до кіно

1930 — Роман Федорів, український письменник, лавреат Шевченківської премії

1931 — Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту

1933 — Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку

1935 — Вуді Аллен (Аллан Стюарт Кьонігсберг), американський актор, кінорежисер та сценарист, володар трьох "Оскарів" (Любов і смерть, Манхеттен, Інша жінка).

1937 — Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії (1999–2007).

1937 — Андрій Содомора, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.

1946 — О'Саллівен Гілберт, популярний ірландський поп-співак.

1951 — Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист

1988 — Тайлер Джозеф, американський музикант, лідер гурту Twenty One Pilots

1988 — Зої Кравіц, американська актриса, модель та співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.

Побачити ожилого комара або муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна думати про погане

Не можна ігнорувати друзів та близьких

Не можна весь день сидіти вдома

Не можна вживати спиртне

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