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1 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 1 грудня, вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар та Закхей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури в Україні
1783 — Перший політ людини на повітряній кулі з воднем. Це влаштував французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Політ над Парижем в гондолі кулі тривав дві години
1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього знаменитого угорського композитора
1835 — У світ вийшла перша книжка з казками видатного письменника Ганса Крістіана Андерсена
1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії вирішили заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках
1887 — У повісті "Етюд у багряних тонах" англійського письменника Артура Конан-Дойля вперше з'явився популярний літературний персонаж, а саме приватний детектив Шерлок Холмс
1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол
1903 — З'явився перший вестерн "The Great Train Robbery"
1913 — На заводах Форда у США ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), на якій через кожні 2 години 38 хвилин сходив автомобіль
1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі в Аргентині
1918 — Оголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців
1921 — Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм
1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго
1944 — Вийшов наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з "націоналістичним підпіллям" у Західній Україні та Балтії.
1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. У місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, через що її взяли під варту. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті
1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою
1959 — 12 країн підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди
1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт
1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом
1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між країнами
1991 — Понад 90 % відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук
1991 — у Києві відкрито Генконсульство Австрійської Республіки
1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо"
2009 — у Львові запустився Львівський міський рейковий автобус
2011 — утворена Ініціативна група "Першого грудня"
2012 — оприлюднена Українська хартія вільної людини
2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ
- 1083 — Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна і Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків
1595 — Богдан Хмельницький, гетьман України.
1710 — Мікеле Марієскі, венеційський художник XVIII століття
1743 — Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію
1761 — Марі Тюссо, француженка, яка створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні
1792 — Микола Лобачевський, російський математик польського походження, один із батьків неевклідової геометрії
1864 — Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, який у 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди та організував там перше зимування
1876 — Брун Клара Ісаківна, українська оперна співачка
1886 — Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів
1894 — Юліан Головінський, український військовий і політичний діяч, сотник УГА, крайовий командант УВО та крайовий провідник ОУН
1909 — Анатолій Кос-Анатольський, український композитор.
1918 — Платон Майборода, український композитор, автор пісень (Білі каштани, Пісня про рушник), музики до кіно
1930 — Роман Федорів, український письменник, лавреат Шевченківської премії
1931 — Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту
1933 — Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку
1935 — Вуді Аллен (Аллан Стюарт Кьонігсберг), американський актор, кінорежисер та сценарист, володар трьох "Оскарів" (Любов і смерть, Манхеттен, Інша жінка).
1937 — Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії (1999–2007).
1937 — Андрій Содомора, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.
1946 — О'Саллівен Гілберт, популярний ірландський поп-співак.
1951 — Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист
1988 — Тайлер Джозеф, американський музикант, лідер гурту Twenty One Pilots
1988 — Зої Кравіц, американська актриса, модель та співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.
- Побачити ожилого комара або муху – до відлиги.
- Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.
- Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.
- Місяць на небі в колі – до снігопаду.
- Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.
- Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.
- Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна думати про погане
- Не можна ігнорувати друзів та близьких
- Не можна весь день сидіти вдома
- Не можна вживати спиртне
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