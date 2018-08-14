Ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак вперше прокоментувала скандальне відео

Киянка Яна Беляєва, яку нещодавно нібито застукали в обіймах чоловіка Ані Лорак, вперше прокоментувала скандальне відео розваг із Муратом Налчаджіоглу.

Яна Бєляєва розповіла, що бачила відеозапис з караоке-клубу, на якому чоловік Ані Лорак розважається з незнайомкою. Дівчина переконує, що на кадрах насправді не вона. При цьому інтерв'ю Бєляєва давала в таких же сережках, як і подруга Мурата Налчаджіоглу з відео.

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За словами Яни, у компрометуючому ролику дівчину взагалі не видно, тож на ньому неможливо впізнати її. "Там не видно, що це я. Просто хтось написав, що це я, а там темно і нічого не видно", – запевняє дівчина.

Бєляєва також зізналася, що з Муратом вона давно знайома, але в них суто дружні стосунки. "Я вже давно його знаю. Роки три. У мене є хороший друг, він і Мурата хороший друг. У нас з ним (Муратом) дружні стосунки. Бачимось нечасто, в компанії", – зазначила киянка.

Додамо, що Яна Бєляєва потрапила у фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" та побореться за корону головної красуні.

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