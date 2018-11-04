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Зустріч Порошенка і Варфоломія "затьмарила" кішка: кумедне фото

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Порошенко і Варфоломій - фото 1
Порошенко і Варфоломій / Facebook

Після переговорів президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм вони зробили фото, яке не залишило байдужими користувачів соцмереж.

Під час зустрічі президента України Петра Порошенка та Вселенського патріарха Варфоломія в Туреччині було зроблено фото, на якому зображена кішка. Соцмережі вибухнули захопленням від цього кадру.

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Глава української держави разом з предстоятелем Константинопольської церкви виходили з будівлі після переговорів, але прямо біля виходу на парапеті однієї з колон була кішка.

Поява кішки на фото з високопоставленими особами викликала хвилю кумедних коментарів у мережі.

Цікаво, що кішки у Туреччині абсолютно вільно переміщаються і бродять всюди, де їм захочеться, їх там дуже багато на вулицях. Тварини є невід'ємною частиною екосистеми країни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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