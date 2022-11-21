Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни

Війна розділяє не лише життя людей на до і після, а й тварин, але вони не можуть самотужки евакуюватись. Так трапилось і з ведмедем з Бахмута, якого знайшли військові, а згодом врятували зооволонтери.

Незвичайною історією порятунку ведмедя з міста Бахмут, який вже чимало місяців постійно перебуває під обстрілами окупантів, поділились працівники притулку "Домажир" у рамках проєкту "СВОЇ" на 24 каналі.

Повне інтерв'ю про порятунок тварин під час війни та будні притулку "Домажир" читайте тут

Українські військові виявили ведмедя в одному з покинутих приватних будинків на Донеччині, де тварина була замкнута у клітці зі знищеним дахом. Вочевидь, господарі просто покинули ведмедя у Бахмуті, рятуючи власні життя.

Його знайшли військові у Бахмуті, в самому місті. Від нього у декількох метрах вибухали ракети. Сам ведмідь був у дуже занедбаному стані, погано стояв на лапах. Ми не знаємо, скільки часу він був без їжі та води, – розповідає маркетологиня притулку "Домажир" Ольга Федорів.

Українські воїни одразу ж зв'язались з зоозахисниками, а поки продумувався план евакуації, то підгодовували ведмедя.

Це було все організовано зоозахисною організацією UAnimals. Вони організували перевезення ведмедя сюди, а ветеринарну підтримку йому забезпечила Наталія Попова. До Львова тваринка добиралася понад добу. Коли нас запитали, чи може "Домажир" прийняти ведмедя – а в нас їх вже було 30 – ми одразу погодилися. Ми не знали його попереднього імені, тож вирішили назвати Бахмутом. На честь міста, з якого його привезли, – зауважує Ольга.

Ведмідь Бахмут тепер мешкає у притулку "Домажир" / 24 канал

Спочатку у притулку Бахмут боявся будь-яких гучних звуків і ховався у боксі, але згодом призвичаївся та навіть почав досліджувати вольєр. Зараз доглядачі регулярно провідують ведмедя та відстежують його самопочуття, а після зимової сплячки планують провести великий ветеринарний огляд.

Ведмежий притулок "Домажир" – це реабілітаційний центр, який займається порятунком та допомогою ведмедів із притравлювальних станцій, з цирків, з готелів, з пересувних зоопарків та з ресторанів. Притулок спеціально обладнано так, щоб умови у ньому були наближені до природних. Зараз тут перебуває 31 ведмідь разом з Бахмутом. І в кожної тварини своя сумна історія та особливий характер.

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