Зірковий час: наручні годинники відомих співаків та музикантів

Хронометри аксесуари, котрі об’єднують "зірок" світового шоубізу із простими пересічними людьми.

Дехто з фанів Елтона Джона, Костянтина Меладзе, Мадонни, Селін Діон та інших "мешканців" музичного Олімпу свідомо обирають для себе ті марки годинників, які носять обожнювані "ідоли". І не дарма. Адже персони гранд-рівня не будуть купувати аби що. Зі смаком мастодонтів світової рок і поп-сцени важко посперечатись. Вони обирають те, що варте їхнього статусу.

Зробити "крок до зірок" легко, якщо придбати такі ж годинники наручні, як у ваших улюблених виконавців. До того ж, дехто з відомих виконавців вже приміряв на себе образ вправного дизайнера і створив власну лінію годинників на базі відомої мануфактури. В каталозі інтернет-магазину "Імідж" ви знайдете й такі екземпляри. Для цього достатньо скористатись підказкою фахівця, який достеменно знає про однойменні годинникові колекції відомих співаків та музикантів. А ще про їхні вподобання та примхи.

Обираючи на руку жіночі або чоловічі хронометри, ми стаємо ніби свідками тріумфу мануфактури, котра стоїть за кожним із шедеврів. Аби бути як Елвіс Преслі чи Майкл Джексон не обов’язково володіти їхнім співочим талантом. Достатньо придбати аналогічний годинник, котрий буде відбивати особисто ваш ритм яскравого буття.

З благими намірами – від сера Елтона…

Англійський співак сер Елтон Джон відмий амбіційним норовом. Він полюбляє ексклюзивні речі та володіє бездоганним смаком у аксесуарі. У 2009-му виконавець вписав свою сторінку в історію світового годинникового мистецтва, створивши благодійну колекцію на базі мануфактури Chopard, яку представили на виставці Baselworld того ж року.

Хронометри від Елтона Джона відрізняють стриманість та елегантність: корпус, що містить підпис виконавця, з білого чи рожевого золота, декорування – з дорогоцінного каміння, обрамлений циферблат, ремінець з крокодилової шкіри у трьох відтінках (рожевому, коричневому і класичному чорному). Це справжня англійська розкіш в форматі кежуал!

Колекція заслуговує на визнання не лише тому, що її автором стала "зірка" з Туманного Альбіону. Левову частину з виторгу було передано у заснований сером Елтоном благодійний фонд, що займається боротьбою зі СНІДом.

Відносно особистих вподобань, то окрім зв’язку із маркою Шопард, співак тісно співіснує з брендом Франк Мюллер, адже в його колекції понад 100 екземплярів унікальних швейцарських годинників з емблемою Дому.

годинники сера джона

Від "ВІА Гра" до Audemars Piguet

Колекція музичного продюсера культового дівчачого гурту Костянтина Меладзе складається, зокрема, з кількох примірників престижних марок зі Швейцарії. Серед них – найулюбленіший мега-годинник Audemars Piguet (а якщо точніше, то модель Royal Oak, ціна якої в оригіналі складає до 35 тисяч доларів).

Годинник з надпласким механізмом свідчить про неабиякий технічний рівень майстрів, що зібрали цей шедевр. Улюблена модель Костянтина – з рожевого золота, сталі та каучуку. Саме поєднання цих матеріалів гарантує надвисокі експлуатаційні якості хронометру.

Митець впевнений, що годинник личить йому за характером, оформленням і вагою. Каже, що п'ятдесят грамів золота саме те, що має носити впевнений у собі чоловік. До речі, модель не придбана, а подарована люблячим братом Валерієм.

констянтин меладзе годинники

Діамантовий вибір Майкла

На піку своєї популярності король поп-музики дозволяв собі найкращі речі. Так у квітні 2006-го Майкл Джексон, перебуваючи у Дубаї в 7-зірковому готелі "Бурдж аль-Араб", завітав у тутешній бутік і придбав розкішний наручний годинник "Tiret". Небаченої краси золотий хронометр прикрашали 800 діамантів. Загальна вартість – 88 тис доларів.

До цього Майкл Джексон був "однолюбом" щодо вибору годинникових брендів. Його запам’ятали як шанувальника марки Jacob & Co, у колекціях якої також чимало шедеврів із дорогоцінним камінням.

майкл джексон годинники

Такі ж яскраві й неординарні, як Мадонна

Богиня світової поп-сцени Мадонна непередбачувана у годинниках, щоправда, нині все частіше її бачать у класичних та консервативних Rolex Daytona із ювелірної сталі. Але так було не завжди.

Міняти настрій, чоловіків та… годинники. Це стиль життя найепатажнішої американської виконавиці: Луїзи Чикконе, яку, зокрема, добре знають за вподобаннями Versace, Cartier (так-так, того самого Tank!), Hermеs.

Нещодавно в амбіційну колекцію власних годинників Мадонни увійшли "фруктові" Philip Stein. На думку виконавиці, екологічна лінія Fruitz руйнує останні стереотипи щодо пріоритетів існування: людини для вимірювання часу чи навпаки – відліку стрілок на благість справ людства.

Хронометри у формі розрізаного фрукта чи ягоди просто вражаючі! Навіть у мороз вони здатні подарувати літнє тепло.

годинники Мадони

Гамільтон і Омега для Елвіса

Легендарний годинник Елвіса Преслі був проданий у травні 2018-го на аукціоні в Женеві за понад 1,8 млн швейцарських франків. Так оцінила золоту модель Омега, зібрану в Tiffany & Co і декоровану 44-ма діамантами. Екземпляр був подарований Елвісу лейблом RCA Records та ювелірним Домом Tiffany у 1960 році на знак визнання його музичного рекорду (тираж записів на той момент сягнув 75 млн).

Король рок-н-ролу був годинниковим ентузіастом, а тому завжди обирав найдинамічніше бренди. У кінострічці "Голубі Гаваї" його побачили в електричних Hamilton Ventura. Пізніше марка випустила оновлений варіант моделі Ventura Elvis80 на честь свого зіркового клієнта.

годинник Елвіса

Відлік часу за Селін Діон

Красуня Селін ("голос" легендарної стрічки "Титанік") нарочито вишукано продемонструвала ювелірний годинник від Piaget: компанії, яка відома унікальними техніками декорування хронометрів вручну.

У Діон – модель в золотому круглому корпусі з 12-ма діамантами, котрі обрамляють безель. Співачка впевнена, що світ класики та атмосфера витонченості, естетичної дійсності для неї надто символічні, адже саме таке ампула зірка відкрила для себе після участі в легендарному фільмі.

Селін Діон

Адріано, котра година?

Під час прес-конференції у Киві в 2010 році Джакомо Челентано (син легендарного італійця) зізнався, що його зірковий тато у вільний час полюбляє… лагодити годинники. У руках "ікони" пісні та кіно 70-х побували представники чи не усіх швейцарських мануфактур: від Бригет і Ролекс до Вашерон Контантін.

Що стосується особистих вподобань актора та співака, чітких вимог до естетики й функцій годинників Адріано не виставляє, але над усе полюбляє складну механіку, яку інколи роздивляється у лупу годинами…

адріано і годинник



…Практично кожна марка, що представлена у каталозі онлайн-магазину "Імідж", так чи інакше пов’язана із "зірковою" особою. Якщо хочете дізнатись, хто із селебретіс облюбував той бренд, що обрали ви, – зверніться до консультанта