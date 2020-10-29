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Холостячка Хелловін

Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції

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Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції - фото 1

30 жовтня щогодини в ефірі Радіо МАКСИМУМ ми роздаємо цілі ящики усього необхідного для максимально класного святкування Хеловіна 2020. Долучайтесь до розіграшу, адже його умови дуже прості, а шанс виграти – високий!

Ви можете стати учасником розіграшу подарунків до Хеловіна 2020 просто зараз. Для цього потрібно:

  • надіслати слово "ЯЩИК" на наш Viber 063 20 111 24 (учасником акції можна стати і в четвер, і в п'ятницю);
  • 30 жовтня, тобто в п'ятницю, кожної години з 7:00 по 19:00 ми будемо розігрувати ящики з усім необхідним для максимально крутого святкування Хеловіна;
  • переможців ми оберемо за допомогою сервісу random.org серед тих, хто надішле повідомлення на Viber.

Тож не зволікайте і мерщій долучайтесь, щоб отримати на свій подарунок від Радіо МАКСИМУМ!

Важливо: участь у розіграші можуть брати тільки повнолітні.

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