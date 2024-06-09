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Жінка сказала, що більше не хоче мити посуд: його різка відповідь обурила мережу

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Чоловік порушив домовленість - фото 1
Чоловік порушив домовленість / freepik

Зневажлива відповідь чоловіка на просте прохання дружини викликала шалений резонанс в мережі. Старовинний образ "традиційної домогосподарки", яка миє посуд, готує їжу і доглядає за дітьми, розділяє жінок протягом століть. Одні приймають цю традиційну роль, а інші прагнуть вирватися з неї.

Нещодавно одна жінка, яка рішуче відкидає ярлик домогосподарки, повідомила своєму чоловікові, що їй набридло бути сімейним кухарем. Драма розгорнулася 4 червня, коли 27-річна дружина виявила відверту відмову чоловіка мити посуд, пише Express.

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І це був не просто рідкісний випадок; він заявив, що більше ніколи не доторкнеться до посуду після того, як прийшов додому з роботи в люті.

Вона вказала на дві речі: по-перше, він залишив немитим вчорашній посуд, який накопичився разом з ранковим, утворивши страхітливу купу. По-друге, це була його ідея чергувати обов'язки з миття посуду, і це був його день.

У відповідь на це дружина надіслала чоловікові смс-повідомлення такого змісту "Я більше не хочу готувати. Тож ми можемо їсти заморожені продукти абощо".

Жінка стверджувала, що, окрім рідкісних хот-догів, вони взагалі-то не дуже багато готують. І тепер, коли вона повертається до школи, зміна очікувань є життєво важливою для того, щоб все налагодилося.

Вона поділилася: "Він хоче, щоб я весь час готувала і прала... Він хоче традиційну дружину, але він не забезпечив спосіб життя, який би захищав і дозволяв мені не працювати і не здобувати освіту? Ні. Якби він хотів платити мені за всі послуги, які я надаю нашій сім'ї, це була б одна справа, але ні, це лише моя роль/обов'язок як дружини".

Хоча вона вважала цю вимогу справедливою, її чоловік не погодився, налякавши її цим повідомленням з шести слів: "Я дам тобі ляпаса. Поважай себе". Ігноруючи його, вона твердо сказала: "Серйозно. Я не маю на це часу, це заощадить гроші, і ми зможемо обходитися замороженою їжею та бутербродами. Я приготую останнє, що залишилося в будинку. Тоді ми зможемо робити заготовки, які ти просто кидатимеш у каструлю чи духовку". Однак він різко огризнувся: "Ти не справжня людина", і: "Ти просто сучасна біла жінка".

Вражена цими словами, вона написала на Reddit: "Чому це нормально, що він може вирішити, що більше не хоче чогось робити, але це кінець світу, коли я роблю те саме?" Це викриття викликало хвилю відповідей від користувачів мережі, багато з яких висловлювали занепокоєння за безпеку жінки.

Одна людина прокоментувала: "Я б вибігла за двері в ту ж секунду, якби мій чоловік погрожував мене вдарити. Дівчино, заради твоєї безпеки, виходь швидше".

Інша промовила: "Твоєму сексистському козлу чоловікові треба навчитися мислити раціонально. Ні, ви не драматизуєте", – підхоплювали інші: "Твоє життя НЕ повинно бути таким", і: "Йди, поки не стало ще гірше".

Після гарячої розмови жінка розповіла, що її чоловік врешті-решт змирився, сказавши: "Якщо ти думаєш, що це те, що треба: "Якщо ти вважаєш, що так буде краще для нашого шлюбу, добре".

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Однак незабаром після цього він пішов і дивним чином почав "мочитися у ванній кімнаті в шухляду", що змусило її запідозрити, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

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