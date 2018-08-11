Занедбані спальні, які ховають секрети: незвичайні фото

Талановита фотограф Маріке Беркелар зробила таємничі фото забутих спалень у покинутих будинках, які досі зберігають речі та секрети колишніх мешканців.

Знайомтесь, Маріке Беркелар (Marieke Berkelaar) – німецька фотограф, яка обожнює робити акценти на деталях. У її серії під назвою "Secrets to Yesterday", яка перетворилась у цілу книжку, зображено занедбані споруди, у яких час зовсім зупинився, але вони досі показують атмосферу, у якій жили та працювали люди.

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"Кілька років тому я стрибнула у прекрасний та покинутий світ. Будинки, де колись було чимало руху. Де люди жили, працювали або звертались до свого Бога. Помешкання інколи створюють враження, що їх залишили всього на одну ніч. Одне з моїх улюблених місць – це спальні, найбільш особистий простір. Це місце, де фантазія може розігнатися. Що тут трапилось? Люди тут спали, займались коханням, обговорювали або сміялись", – ділиться Маріке.

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

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