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Занедбані спальні, які ховають секрети: незвичайні фото

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Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 1
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

Талановита фотограф Маріке Беркелар зробила таємничі фото забутих спалень у покинутих будинках, які досі зберігають речі та секрети колишніх мешканців.

Знайомтесь, Маріке Беркелар (Marieke Berkelaar) – німецька фотограф, яка обожнює робити акценти на деталях. У її серії під назвою "Secrets to Yesterday", яка перетворилась у цілу книжку, зображено занедбані споруди, у яких час зовсім зупинився, але вони досі показують атмосферу, у якій жили та працювали люди.

Більше робіт фотографа дивіться тут

"Кілька років тому я стрибнула у прекрасний та покинутий світ. Будинки, де колись було чимало руху. Де люди жили, працювали або звертались до свого Бога. Помешкання інколи створюють враження, що їх залишили всього на одну ніч. Одне з моїх улюблених місць – це спальні, найбільш особистий простір. Це місце, де фантазія може розігнатися. Що тут трапилось? Люди тут спали, займались коханням, обговорювали або сміялись", – ділиться Маріке.

Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269330
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269329
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269328
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269327
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269326
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269325
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269324
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269323
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269322
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269321
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар - фото 269320
Закинуті спальні в об'єктиві Маріке Беркелар / Marieke Berkelaar

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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