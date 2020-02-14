З Днем Валентина: прикольні смс привітання і картинки на День закоханих

Привітання з Днем Святого Валентина – це доречний спосіб розповісти про свої почуття. 14 лютого, у День закоханих, подаруйте своїй другій половинці небанальні слова про кохання. Ось вітання коханому чи коханій, які допоможуть вам розповісти про любов.

Щороку 14 лютого відзначають День святого Валентина. У цей день заведено обмінювати з коханими подарунками та вітати своїх других половинок романтичними та цікавими словами.

Зверніть увагу: Найкращі привітання з Днем закоханих українською мовою

Якщо вам бракує слів, щоб описати свою любов, ось вам привітання з Днем святого Валентина українською мовою. Надішліть ці вірші смс-кою та зробіть приємне найріднішій людині.

Короткі СМС вітання з Днем Святого Валентина

***

Між нами зараз кілометри,

Але я голос твій ніжний ловлю

І мені хочеться крикнути крізь вітер:

Я люблю тебе, дуже люблю!

***

Кричу на весь всесвіт: Кохаю!

І скромно додаю: Вітаю!

***

У день святого Валентина

Принесу з магазину

Не пиріг, не ковбаси,

А з сердечками труси!

***

З днем закоханих вітаю тебе, і хочу, щоб в дорозі твоїй, ні кінця не знайшлося, ні краю для щасливих і радісних днів.

***

З Днем святого Валентина!

Нехай раптова любов

Накриє швидко, як лавина,

І розбурхає твою кров!

***

Я прилечу до тебе знов і знов,

На крилах, що дає мені любов,

З тобою розцвіте серед зими весна,

Моє кохання, моя радість неземна!

***

На душі безмежна радість,

На землі квітучий рай,

В серці, де живе кохання,

Щастя ллється через край!

***

Нехай Амур цією зимою

Подарує раптом любов навік,

Щоб поруч була завжди з тобою

Рідна, кохана людина!

***

У вас я влип, як в павутину!

З днем Святого Валентина!

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

Веселі привітання на День Валентина

***

В день кохання та любові

Ми сьогодні, наче голі,

Бо зарплата в нас таке,

Що не купиш й пирога!

Я не куплю тобі квіти,

Й валентинку не куплю,

Можу я тобі сказати –

Що лише тебе люблю!

***

Я люблю тебе, мій котик,

Твою спинку і животик,

Твої оченята, носик твій

Будь завжди, завжди зі мною!

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

***

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти збісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби ангел,

Що здається наче сплю.

Я кохаю як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

***

Пообіцяй не ображати,

Пообіцяй все купувати,

Пообіцяй мене прощати,

Пообіцяй завжди кохати.

Я ж обіцяю не кричати,

Завжди шкарпетки твої прати,

Я обіцяю прибирати,

І по бажанню все давати!

З Днем Святого Валентина!

***

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Міцний поцілунок.

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти краща (кращий) за усіх!

***

День Святого Валентина –

Червоний день календаря!

Що за славна картина –

Ми в ліжку – ти і я!

Обрамляють ту картинку

Троянди, стрічки та квіти.

Розіпнемо пляшку вина

Не встаючи – я і ти!

І Амур на тій картинці –

Бачиш, крильця тремтять?

У серці кожного, хто любить,

Влучні стріли летять!

***

Може, я не ідеал –

То не встиг, то не забрав,

Там не був, там запізнився,

То я з друзями напився,

То прийшов в губній помаді,

То прийшов не при параді,

То на вулиці побився,

То з бомжами подружився.

Одне в житті я точно знаю,

Тебе одну я лиш кохаю!

Гарні СМС у віршах на 14 лютого

***

День Святого Валентина,

І за вікном, одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце, стало два.

***

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

Люблю тебе

і твої очі,

волосся твоє золоте,

лиш ти снишся мені щоночі,

тепліші ці для мене сни

за полудневу літню спеку,

вуста твої неначе рай

коли цілуєш мене знай,

як добре що ти в мене є

люблю, люблю тебе і все!

***

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу...

***

Бажаю кохання, щасливих ночей,

Блакитних чи карих, чи чорних очей,

Щастя великого, щастя земного,

Бажаю зустріти Тобі лиш одного,

Бажаю кохати людину таку,

Щоб радість і тугу ділила твою,

Щоб щастям повніли бокали вина,

Щоб в вас появилась стежина она,

Щоб вела вас світом в далекі дороги,

Щоб серце не рвалось від болю й тривоги,

Щоб мрії збувались і очі всміхались,

І миті щасливі на все залишались...

***

Тебе вітаю я, кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі "люблю".

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

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