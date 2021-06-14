З цих знаків Зодіаку виходять найгірші начальники

Як визначити, як саме людина поводитиметься в ролі начальника? Звернімося до астрології! Деякі знаки Зодіаку на керівній посаді перетворюються на сущих тиранів і деспотів!

Діва

Діва у своєму прагненні до ідеалу переплюне усіх. Вона має все тримати під контролем. Якщо Діва помітить у вашому звіті найменшу неточність – він полетить у смітник, пише timesofindia.

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Можливо, це добре для розвитку бізнесу. А як же атмосфера всередині колективу? Діви не приймають вибачень, не прощають запізнень, не вірять байкам про хворих дітей, корки на дорозі і пожежі в квартирі. В їхніх очах підлеглі – це ледарі, які просиджують штани, погано працюють і даремно отримують зарплату.

Скорпіон

Скорпіони здатні відчувати конкуренцію там, де її в принципі бути не може, а також вони можуть виключно ділові розбіжності переносити на рівень особистих. У зв'язку з цим з ними буває неможливо працювати, особливо якщо ви їх підлеглий, бо потреба у владі у представників цього знака Зодіаку величезна. Це начальник-тиран, з яким дуже ризиковано не погоджуватися в чому-небудь.

Начальник Скорпіон

Лев

Лев – занадто авторитарний керівник. Успіх будь-якого начальника полягає в тому, щоб чути свій колектив, брати до уваги чужу думку і бути гнучким у своїх рішеннях, але Левам властива абсолютно протилежна політика – буде так, як я сказав, і крапка.

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