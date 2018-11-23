Європейські споживачі переходять на нашу горілку

Вітчизняний бренд "Мороша" зміцнив свої позиції в Європі.

Принципові в питаннях якості і екологічності європейські споживачі все більше обирають нашу горілку. Про це свідчить стрімке зростання продажів продукції еко-бренду "Мороша" на польському ринку алкоголю. Про це повідомляють "Коментарі".

Представники бренду повідомляють про збільшення обсягів реалізації на рекордні 50%.

Успіх "Мороша" в країнах ЄС виробник пояснює високим рівнем екологічності продукту, якого вдалося досягти завдяки використанню природних компонентів.

"Довіра вимогливого європейського споживача свідчить про високу якість продукції бренду, – зазначає представник бренду. "Мороша" – перша і єдина горілка, яка виробляється на мінеральній воді високогірного джерела Карпат і відрізняється високим рівнем екологічності".