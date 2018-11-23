Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Європейські споживачі переходять на нашу горілку

  • 33
Європейські споживачі переходять на нашу горілку - фото 1

Вітчизняний бренд "Мороша" зміцнив свої позиції в Європі.

Принципові в питаннях якості і екологічності європейські споживачі все більше обирають нашу горілку. Про це свідчить стрімке зростання продажів продукції еко-бренду "Мороша" на польському ринку алкоголю. Про це повідомляють "Коментарі".

Представники бренду повідомляють про збільшення обсягів реалізації на рекордні 50%.

Успіх "Мороша" в країнах ЄС виробник пояснює високим рівнем екологічності продукту, якого вдалося досягти завдяки використанню природних компонентів.

"Довіра вимогливого європейського споживача свідчить про високу якість продукції бренду, – зазначає представник бренду. "Мороша" – перша і єдина горілка, яка виробляється на мінеральній воді високогірного джерела Карпат і відрізняється високим рівнем екологічності".

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5870
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1440
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини