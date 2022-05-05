Євродонбас: дивіться трейлер фільму про європейську спадщину на сході України

Вийшов трейлер документального фільму "Євродонбас", над яким працював режисер Корній Грицюк. Дивіться кадри, які засвідчують, що схід України понад 100 років тому був частиною Європи.

Кінокомпанія 435 FILMS оприлюднила трейлер до свого фільму "Євродонбас", який показує унікальні кадри та розповідає правдиву історію про схід України. Перша презентація трейлеру відбулася 23 лютого під час Зимового Кіноринку від ОМКФ, але через початок повномасштабної війни прокат відтермінували на невизначений термін.

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"Остгейм, Лібенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Марієнталь – чи чули ви про такі міста та села… Донбасу?

Майже всі вони у радянські часи отримали типові комуністичні та "антибуржуазні" назви, такі як Новгородське або Юнокомунарівськ, разом з вигаданою проросійською історією, яку здебільшого отримав і весь Донбас. Насправді на сході України знаходяться десятки поселень, заснованих європейськими переселенцями та місцевими українцями ще наприкінці 19-го століття, а розквіт регіону розпочався задовго до більшовиків завдяки німцям, бельгійцям, британцям, французам та американцям. Експерти, документальні герої та унікальні, довгими десятиліттями засекречені архівні матеріали, що ми анімували, розкажуть глядачам про європейську історію Донбасу, яка, на жаль, маловідома в наш час", – коментують творці свій документальний фільм.

Дивіться трейлео фільму "Євродонбас":

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