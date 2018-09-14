Євробачення 2019: стало відомо, де і коли пройде конкурс

Організатори Євробачення 2019 визначились з місцем та часом проведення пісенного конкурсу!

Ізраїльська державна корпорація телерадіомовлення (KAN) та Європейська мовна спілка (EBU) вирішили, де саме пройде Євробачення-2019. Пісенний конкурс прийде Тель-Авів – одне із найбільших міст Ізраїлю.

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За словами в. о. директора Євробачення Йон Ола Санда, із трьох міст, які пропонувала країна-переможець Євробачення-2018, саме Тель-Авів виявився найкращим. До того ж, Санда наголосив, що сподівається на те, що в Ізраїлі вдасться провести найвидовищніший конкурс за всю історію.

А от конкретним місцем став Центр торгових ярмарків та виставок. Відзначимо, що Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі завдяки перемозі ефектної Нетти Барзілай. Перший півфінал заплановано на 14 травня, другий півфінал – 16, а фінал – 18 травня.

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