Єфросиніна розповіла, як втримати чоловіка

Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік / instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила опублікувати нову серію порад, які вона називає своїми п'ятірочками.

Для нового відеоблогу Маша Єфросиніна обрала дуже актуальну тему для жінок – "Як втримати коханого чоловіка".

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За словами телеведучої, це питання вона отримує дуже часто. І хоч Маша Єфросиніна не є експертом у стосунках, однак вона зробила чимало висновків з конфліктів з чоловіком, якими поділилась з підписниками.

Не докоряйте чоловіку. Це відштовхує мужчин, що і може стати причиною розірвання стосунків.

Це відштовхує мужчин, що і може стати причиною розірвання стосунків. Не порушуйте особистий простір. Зокрема, мова йде про смс-повідомлення чи електронну скриньку.

Зокрема, мова йде про смс-повідомлення чи електронну скриньку. Розвивайте сексуальне життя. За словами телеведучої, потрібно говорити з коханим про сексуальне життя.

За словами телеведучої, потрібно говорити з коханим про сексуальне життя. Спільні спогади. Стосунки стануть сильнішими, коли пара має спільні спогади про якусь поїздку чи відпочинок.

Стосунки стануть сильнішими, коли пара має спільні спогади про якусь поїздку чи відпочинок. Розвивайтесь. Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік.

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