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Єфросиніна розповіла, як втримати чоловіка

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Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік - фото 1
Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік / instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила опублікувати нову серію порад, які вона називає своїми п'ятірочками.

Для нового відеоблогу Маша Єфросиніна обрала дуже актуальну тему для жінок – "Як втримати коханого чоловіка".

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За словами телеведучої, це питання вона отримує дуже часто. І хоч Маша Єфросиніна не є експертом у стосунках, однак вона зробила чимало висновків з конфліктів з чоловіком, якими поділилась з підписниками.

  • Не докоряйте чоловіку. Це відштовхує мужчин, що і може стати причиною розірвання стосунків.
  • Не порушуйте особистий простір. Зокрема, мова йде про смс-повідомлення чи електронну скриньку.
  • Розвивайте сексуальне життя. За словами телеведучої, потрібно говорити з коханим про сексуальне життя.
  • Спільні спогади. Стосунки стануть сильнішими, коли пара має спільні спогади про якусь поїздку чи відпочинок.
  • Розвивайтесь. Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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