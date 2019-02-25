ЄБРР активно сприяє ініціативам підприємців в усіх областях України

Тисяча грантів для реалізації бізнес-проектів. Вже майже 10 років Європейський банк реконструкції та розвитку активно допомагає малому та середньому бізнесу в усіх областях України.

ЄБРР компенсує підприємцям від 50% вартості консалтингового проекту. Співпраця з Банком дозволяє виводити бізнес на новий рівень та розвивати підприємства у різних напрямках.

"Підлаштовуємоінструмент, який ми пропонуємо, під запит підприємства. Тобто в залежності від того, які у них є стратегічні плани, цілі або якісь больові точки, які їм складно подолати самим. Виходячи з цього вже формується пул робіт, які реалізуються в рамках проекту. Тому кожен проект є індивідуальним і несхожим один на одного", – сказав аналітик ЄБРР в Харкові Тимур Халілов.

В рамках постійної співпраці з МСБ і щоб розповісти про інструменти ініціативи ЄС – eu4business якомога більшій кількості підприємців, у Харкові відбулася презентація можливостей ЄБРР. Крім того, представники понад 80 компаній та консалтингових агентств з різних областей України мали змогу знайти партнерів для взаємовигідної співпраці.

"EU4Business – це програма, яка допомагає і дає нам можливість імплементувати проекти з координації консультантів з клієнтами: з малим і середнім бізнесом для вирішення проблем, з якими стикається бізнес в своєму розвитку", – пояснила аналітик групи підтримки малого та середнього бізнесу харківського офісу ЄБРР Тетяна Денисова.

Отримати грант можуть українські компанії, які існують на ринку не менше двох років і мають від 10 до 250 працівників. Наразі в ТОПі напрямків проектів, що підтримує ЄБРР- маркетингові стратегії, ІТ-рішення, робота з CRM-системами та системи управління якістю. Зацікавленість в отриманні грантів зростає щороку, зазначають експерти Банку. Торік реалізували 20 проектів у Харківській області, а вже за перший місяць 2019 розпочали 5 нових.