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Яку погоду очікувати в Україні 18 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

18 травня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, лише у кількох областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 травня, у суботу, у більшості областей України втримається тепла та малохмарна погода. Середня температура повітря підійметься до +22+27. Лише на заході, Одещині та Вінниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також посилиться вітер до 15-20 м/с.

У Києві 18 травня буде сонячно та сухо, вдень до +22+24.

Прогноз погоди на 18 травня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 18 травня - фото 328323
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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