Яку погоду очікувати в Україні 18 травня

18 травня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, лише у кількох областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 травня, у суботу, у більшості областей України втримається тепла та малохмарна погода. Середня температура повітря підійметься до +22+27. Лише на заході, Одещині та Вінниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також посилиться вітер до 15-20 м/с.

У Києві 18 травня буде сонячно та сухо, вдень до +22+24.

Прогноз погоди на 18 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +27+29

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

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