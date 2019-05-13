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Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

13 травня, у понеділок, по всій країні пройдуть періодичні дощі з грозами, а місцями знизиться температура. Детальніше про погоду на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 травня, у понеділок, у більшості областей країни дощитиме, місцями можливі грози. До того ж, на заході почнеться поступове зниження температури повітря. Синоптики відзначаються, що в інших областях вдень очікується в середньому до +20 тепла.

У Києві 13 травня вдень також пройдуть грози, однак повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 13 травня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз - фото 327054
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Полтава +20+22
  • Суми +21+23
  • Харків +21+23
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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