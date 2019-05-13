Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз

13 травня, у понеділок, по всій країні пройдуть періодичні дощі з грозами, а місцями знизиться температура. Детальніше про погоду на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 травня, у понеділок, у більшості областей країни дощитиме, місцями можливі грози. До того ж, на заході почнеться поступове зниження температури повітря. Синоптики відзначаються, що в інших областях вдень очікується в середньому до +20 тепла.

У Києві 13 травня вдень також пройдуть грози, однак повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 13 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +20+22

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Полтава +20+22

Суми +21+23

Харків +21+23

Дніпро +21+23

Запоріжжя +20+22

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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