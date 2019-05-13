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Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз
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13 травня, у понеділок, по всій країні пройдуть періодичні дощі з грозами, а місцями знизиться температура. Детальніше про погоду на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 травня, у понеділок, у більшості областей країни дощитиме, місцями можливі грози. До того ж, на заході почнеться поступове зниження температури повітря. Синоптики відзначаються, що в інших областях вдень очікується в середньому до +20 тепла.
У Києві 13 травня вдень також пройдуть грози, однак повітря прогріється до +21+23.
Прогноз погоди на 13 травня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +19+21
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +20+22
- Житомир +21+23
- Чернігів +21+23
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +20+22
- Полтава +20+22
- Суми +21+23
- Харків +21+23
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +21+23
- Луганськ +21+23
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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