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Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз
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6 травня в Україні продовжить знижуватись температура, а періодичні дощі чергуватимуться з проясненням. Детально про погоду на сьогодні – читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 травня, у понеділок, дощі з грозами пройдуть майже по всій країні. Лише на півдні та сході буде малохмарна та суха погода з малою ймовірністю сильних злив. Однак сильний вітер до 7-12 м/с прогнозується у всіх областях. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +10+22.
У Києві 6 травня буде доволі тепла погода, повітря вдень прогріється до +16+18, без істотних опадів.
Прогноз погоди на 6 травня у містах України:
- Ужгород +11+13
- Львів +10+12
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +10+12
- Рівне +10+12
- Луцьк +10+12
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +12+14
- Житомир +16+18
- Чернігів +17+19
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +18+20
- Одеса +18+20
- Херсон +18+20
- Полтава +18+20
- Суми +17+19
- Харків +22+24
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
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