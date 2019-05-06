Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз

Погода на сьогодні, 6 травня, в Україні

6 травня в Україні продовжить знижуватись температура, а періодичні дощі чергуватимуться з проясненням. Детально про погоду на сьогодні – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 травня, у понеділок, дощі з грозами пройдуть майже по всій країні. Лише на півдні та сході буде малохмарна та суха погода з малою ймовірністю сильних злив. Однак сильний вітер до 7-12 м/с прогнозується у всіх областях. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +10+22.

У Києві 6 травня буде доволі тепла погода, повітря вдень прогріється до +16+18, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 6 травня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +10+12

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +10+12

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +15+17

Хмельницький +12+14

Житомир +16+18

Чернігів +17+19

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +22+24

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними