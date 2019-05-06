Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз

  • 5
Погода на сьогодні, 6 травня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 6 травня, в Україні

6 травня в Україні продовжить знижуватись температура, а періодичні дощі чергуватимуться з проясненням. Детально про погоду на сьогодні – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 травня, у понеділок, дощі з грозами пройдуть майже по всій країні. Лише на півдні та сході буде малохмарна та суха погода з малою ймовірністю сильних злив. Однак сильний вітер до 7-12 м/с прогнозується у всіх областях. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +10+22.

У Києві 6 травня буде доволі тепла погода, повітря вдень прогріється до +16+18, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 6 травня у містах України:

Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз - фото 325926
  • Ужгород +11+13
  • Львів +10+12
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +22+24
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 573
Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 30 квітня, 17:53
  • 844
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 442
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події