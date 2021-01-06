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Яким знакам Зодіаку сьогодні заборонено сваритись з іншими

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Яким знакам Зодіаку сьогодні заборонено сваритись з іншими - фото 1

6 січня стане сприятливим днем для більшості знаків Зодіаку, але деяким людям доведеться утриматись від конфліктів. Астрологи розповіли, кому сьогодні варто уникати сварок з близькими людьми.

Тельці. Представники цього знаку Зодіаку доволі терплячі, тому на пустому місці їх навряд вдасться вивести. Але сьогодні шанси на конфлікт доволі високі, тому Тельцям варто добре обдумати ситуацію.

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6 січня навряд чи вдасться отримати конструктивну розмову та налагодити стосунки, а от погіршити ситуацію дуже легко. Тому пробуйте відкласти час важливих розмов на той день, коли всі будуть готові поговорити щиро, але без зайвих емоцій.

Яким знакам Зодіаку сьогодні заборонено сваритись з іншими - фото 442079

Рак. Хоч сьогодні цим людям і може здаватись, що між ними та близькими виросла якась потужна стіна, однак це не так. Тому краще обачно підбирати слова, а також не перекидати свої негативні думки на інших. Звісно ж, це не означає, що варто оголосити бойкот будь-якому спілкуванню, але 6 січня вам більше слухати та розуміти інших.

Терези. Хоч представники цього знаку відомі своїм умінням згладжувати гострі кути та відновлювати рівновагу, але сьогодні можуть опинитись серед таких двох вогнів, що постраждають і самі. Коли йдеться про конфлікти серед дорогих людей, то Терезам краще залишатись осторонь, адже в іншому випадку дуже високі шанси, що ви теж отримаєте порцію неприємних емоцій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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