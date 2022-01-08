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Яким знакам Зодіаку сьогодні не можна вживати спиртне

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Кому не можна пити 8 січня - фото 1
Кому не можна пити 8 січня / alevision.co on Unsplash

8 січня стане дуже сприятливий день для більшості знаків Зодіаку, але деяким з них варто відмовитись від вживання алкоголю, щоб не втратити великі можливості. Кому краще не пити спиртне сьогодні - читайте далі.

8 січня, у суботу, зірки вплинуть на розкутість та чуттєвість, що посприяє побаченням, романтичним стосункам та відчуттю власної привабливості. Але деяким знакам Зодіаку у цей період краще уникати спиртних напоїв, щоб не зіпсувати ситуацію. Астрологи розповіли, кому варто відмовитись від алкоголю сьогодні.

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  • Телець. Такі люди рідко дозволяють собі келих чогось міцного, але бажання розслабитись може стати сильнішим, тож і зупинитись буде важче. Тому астрологи рекомендують цим людям стриматись від алкоголю, адже під його дією можуть випливти давні та раптові конфлікти. І за свою поведінку буде дуже соромно наступного дня.
Joyce Romero on Unsplash - фото 491287
Joyce Romero on Unsplash
  • Рак. Представники цього знаку Зодіаку доволі чутливі до алкоголю, тому рідко ним зловживають, побоюючись за свою репутацію. Але сьогодні навіть келих вина може зробити їх надто емоційними, тож є високі шанси надто активно впустити людей у своє особисте життя.
  • Діва. Якщо вам здається, що історії про дзвінки колишнім виринають лише у мелодрамах та анекдотах, то Діви часто це повторюють на практиці. Під дією алкоголю вони зовсім забувають про своє щасливе життя та негаразди у минулих стосунках, тому можуть опинитись у дуже незручній ситуації з давнім коханням.

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