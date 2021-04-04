На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яким знакам Зодіаку не варто багато говорити 4 квітня
-
- 9
4 квітня стане дуже хорошим днем для відновлення енергії та настрою, але деяким людям варто тримати язик за зубами, щоб випадково не погіршити свій стан справ. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку краще сьогодні промовчати у певні моменти.
Другий місяць весни додасть натхнення та бажання рухатись вперед багатьом людям, але сьогодні, 4 квітня, декому краще утриматись від зайвих балачок, передає ТСН.
І ще: Гороскоп на 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Телець. Представників цього знаку Зодіаку не надто цікавить, що ж відбувається в інших, адже саме свої життя є у пріоритеті. Тому розкрити чужі секрети вои можуть доволі випадково, не ставлячи цього за мету. Часто це трапляється у розпалі бесіди, коли Тельці не надто добре підбирають слова та не обдумують, який ефект вони матимуть. Тому сьогодні краще увімкнути стриманість у розмовах.
Лев. Ось кому взагалі не здається чимось дивним розкривати чужі секрети. Це може трапитись умисно чи випадково, але власник таємниці навряд чи буде задоволений таким станом справ. Тому можливі серйозні конфлікти, які добряче позначаться на стосунках.
Терези. Дипломатичні люди цього знаку часто стають найвідданішими друзями. Але інколи через власну легковажність все ж трапляються ситуації з витоком інформації. І в такі моменти не лише той, хто розповів свій секрет Терезам, а й самі Терези стикнуться з добрячими моральними переживаннями. Тому зайві балачки краще відкласти на інший час, адже сьогодні шанси на неприємності доволі високі.
Читайте також: Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:51Яким знакам Зодіаку не варто багато говорити 4 квітня
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
11:58Чорна вдова: вийшов фінальний трейлер фільму
-
11:25Чоловік розіграв кохану на 1 квітня, і мережа обурена (відео)
-
10:55Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
09:54Погода в Україні 4 квітня: у яких областях очікуються дощі та сніг
-
09:25Названо поширену причину появу зайвої ваги
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
-
08:18У Дубаї виявили нікому не потрібний Бетмобіль з трилогії Крістофера Нолана
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
21:174 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Дивіться круту дрег-гонку BMW M4 проти Mercedes-AMG C 63 S та Audi RS 5: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:18Xiaomi Mi10 пройшов краш-тест автобусом: на смартфон боляче дивитися
-
20:00Ліпсінк Батл 5 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
19:47В Австралії на чоловіка двічі напав восьминіг: відео відразу стало вірусним
-
19:18У мережі показали новий космоліт Virgin Galactic: фантастичне відео
-
19:00Привітання з католицьким Великоднем 2021: вірші, проза та картинки на Пасху
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 9 випуск кулінарного шоу
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
17:47Гороскоп на 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:16Звільнений з автосервісу американець отримав замість зарплати 200 кілограмів липких монет
-
16:48Китайський інвестор купив картину Пабло Пікассо за 20 мільйонів доларів
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором