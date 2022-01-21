Які знаки Зодіаку хворіють найрідше: їх усього три

Серед представників зодіакального кола три знаки відрізняються чудовим здоров'ям, вважають астрологи. Перевірте, раптом це саме ви!

Саме у цих знаків Зодіаку захворювання трапляються рідше, тому вони можуть похвалитися гарним самопочуттям, пише healthline.

Це цікаво: Гороскоп на 21 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Тельці. Цих людей Всесвіт нагородив воістину "бичачим" здоров'ям. Ось тільки цінувати цей дар Тельці чомусь не хочуть. Вони довго ігнорують захворювання, вважають за краще думати, що воно пройде саме, не відвідують лікарів і можуть навіть відмовитися від лікування. Тельці, настав час навчитися себе берегти!

Раки. Раки взагалі дуже рідко хворіють. Це стосується будь-якої пори року, навіть попри епідемії та сезонні захворювання. Астрологи відзначають, що існує певний зв'язок між духовним та фізичним здоров'ям представників цього знака. Тому якщо в людини здорова душа, вона добре почувається емоційно і не має психологічних проблем, то фізичне здоров'я зберігатиметься на хорошому рівні.

Козероги. Якщо дух у Козерога сильний, то таким самим непробивним стане його здоров'я. Але якщо представник цього знака Зодіаку піддасться нудьзі, депресії чи іпохондрії – чекай на лихо. Тому для них головне – настрій.

Які знаки Зодіаку хворіють найрідше

І ще: Три прямолінійні знаки Зодіаку, яким начхати на інших