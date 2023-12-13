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Як зустріти Новий 2024 рік Дракона: поради щодо одягу, їжі та декору
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За китайським календарем рік Зеленого Дерев'яного Дракона починається 10 лютого 2024 року і завершується 28 січня 2025 року. Як його зустріти, щоб рік пройшов максимально продуктивно.
Наступний, 2024 рік, відповідно до східного календаря, буде роком Зеленого Дерев’яного Дракона, який вважається наймогутнішим знаком. Радіо Максимум розповідає про те, який одяг, меню та декор обрати для святкування.
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В яких кольорах зустрічати рік Дракона
Кольори вбрання, які найкраще підійдуть до святкування нового 2024 року:
- зелений,
- сріблястий,
- золотий,
- червоний,
- білий.
Якщо з якихось причин вам не пасує така палітра, можна вибрати одяг коричневого, фіолетового та бордового кольорів. І додайте до свого образу багато яскравої фурнітури. Це можуть бути паєтки, стрази, яскрава біжутерія, камінці тощо. А ось кольори, які під забороною – темно-жовтий, темно-коричневий, чорний та синій.
Рік Дракона потрібно зустрічати з шиком. Одяг має підкреслювати індивідуальність та увиразнювати темперамент. Тут варто проявити свою особистість на повну, але головне не затьмарити водночас господаря вечірки.
Які страви обрати до Новорічного меню
Водночас новорічне меню також повинне бути особливим. На столі обов'язково має бути свіже та якісне м'ясо: яловичина, баранина, свинина, качка або індичка. Риба, яка символізує достаток та багатство, також буде не зайвою в новорічному меню. Окрім того, на святковому столі мають бути горіхи, які символізують сильне здоров’я, багатство та довголіття. На столі також мають бути червоні фрукти: гранати, яблука, вишня, чи полуниця.
Для того, щоб рік був успішний у фінансовому плані – приготуйте страви, в складі яких буде рис. Також варто "пригостити" Дракона зеленню, яка символізує зростання та розвиток.
Існує також список продуктів, від яких варто відмовитися. Кролик є протилежним знаком Дракону, тому краще обійтися без страв з нього. Гриби, які символізують турботи та проблеми, також варто прибрати зі святкового столу. Курка, яка є символом бідності, буде не дуже доречною на святковому столі.
Новорічний декор для дому на 2024 рік
Ялинки у 2024 році засяють яскравістю та блиском. Основні кольори вбрання для ялинки 2024 року – срібні та золоті кульки, які несуть у собі сакральний зміст, що символізує величність та багатство.
Оселю також варто прикрасити блискучими гірляндами й дощиком, щоб покровитель цілий рік дарував щастя і достаток вашому дому. Тоді Дракон буде до вас особливо прихильним.
Оскільки Дракон не любить рутину й буденність, наступний рік варто зустріти активно і незвично. Можна новорічної ночі навіть зробити те, на що ви ніколи б не наважилися у звичайний день: поїхати кудись чи зустрітися з особливою та дорогою для вас людиною.
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