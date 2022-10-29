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Як знайти час на читання книжок: прості поради

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Як почати читати більше

Якщо ви хоча б раз у місяць замислюєтесь над тим, щоб почати читати більше книжок, але бракує часу, то ось кілька хороших ідей для виправлення ситуації. І не потрібно намагатись збільшити кількість годин у добі.

Читання книжок позитивно впливає на психологічний стан та допомагає розширювати світогляд, але часто людям бракує часу на це заняття. Якщо і у вас траплялись думки, що пора читати більше, але навіть вільної хвилинки нема, то ось лайфхак від експертів з TEDinfo.

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Насправді у кожного можна знайти щонайменше годину для літератури. Як? Прикладом стане людина з середньостатистичним офісним графіком.

Коли вона може читати?

  • 20 хвилин зранку за кавою
  • 40 хвилин в метро на роботу
  • 40 хвилин в метро додому
  • 40 хвилин перед сном
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Як почати читати книжки

"Скільки часу ми тут назбирали? Понад дві години. Однак припустимо у вас немає можливості читати в громадському транспорті. Все одно годинка в день знайдеться, як мінімум. І це лише в будні. На вихідних спокійно знайдеться й дві Якщо читати щодня по годині – це 30 годин на місяць. Скільки це прочитаних книжок? Не менше трьох книг на 300+ сторінок", – підсумували у повідомленні.

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