Як знайти час на читання книжок: прості поради

Якщо ви хоча б раз у місяць замислюєтесь над тим, щоб почати читати більше книжок, але бракує часу, то ось кілька хороших ідей для виправлення ситуації. І не потрібно намагатись збільшити кількість годин у добі.

Читання книжок позитивно впливає на психологічний стан та допомагає розширювати світогляд, але часто людям бракує часу на це заняття. Якщо і у вас траплялись думки, що пора читати більше, але навіть вільної хвилинки нема, то ось лайфхак від експертів з TEDinfo.

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Насправді у кожного можна знайти щонайменше годину для літератури. Як? Прикладом стане людина з середньостатистичним офісним графіком.

Коли вона може читати?

20 хвилин зранку за кавою

40 хвилин в метро на роботу

40 хвилин в метро додому

40 хвилин перед сном

Як почати читати книжки

"Скільки часу ми тут назбирали? Понад дві години. Однак припустимо у вас немає можливості читати в громадському транспорті. Все одно годинка в день знайдеться, як мінімум. І це лише в будні. На вихідних спокійно знайдеться й дві Якщо читати щодня по годині – це 30 годин на місяць. Скільки це прочитаних книжок? Не менше трьох книг на 300+ сторінок", – підсумували у повідомленні.

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