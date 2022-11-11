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Як зекономити максимум на покупках на Чорну п'ятницю
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Ми всі бачили шокуючі кадри, як розпочинаються розпродажі у Чорну п'ятницю в США. Сотні людей намагаються потрапити до магазину першими, щоб вихопити з рук своїх суперників телевізор чи ноутбук, що продається зі знижкою 70%.
У нашій країні день початку розпродажів проходить не з таким ажіотажем, але купити щось із гарною знижкою також реально. Особливо якщо дотримуватися простих правил. Отже, що потрібно знати, вирушаючи на шопінг у Black Friday 2022.
Складіть аркуш покупок
Якою б раціональною людиною ви не були, покупки на Чорну п'ятницю вимагатимуть від вас максимум концентрації та стриманості. Річ у тім, що маркетологи, які вигадують акції та рекламу, не сидять без діла. У день шопінгу вам пропонуватимуть все й одразу і за дуже гарною ціною. Уникнути покупки, про яку ви пошкодуєте, допоможе чек-лист.
Не поспішайте, подумайте, що вам потрібно. Після цього запишіть список потенційно корисних покупок у свій чек-лист. Якщо ви не купите нічого іншого, попри знижки, значить, ви не підвладні хитрощам маркетологів.
Чи брати кредит
Кредит - це корисний фінансовий інструмент, але скористатися ним потрібно правильно. Якщо брати в борг на покупки, які продаються зі знижкою, але які вам не потрібні чи не по кишені - це неправильне рішення.
Інша справа розстрочка без відсотків, але і її варто оформляти тільки в тому випадку, якщо річ, яку ви купуєте, не зашкодить вашому бюджету і вам дійсно потрібна. Якщо ви зважилися на кредит чи розстрочку, завжди тримайте в думці загальну суму кредитного навантаження, якщо розмір місячного платежу забирає понад 30% вільних грошей, то від покупок краще відмовитись.
Розставте пріоритети
Як траплялося раніше, в день розпродажу сайти багатьох гіпермаркетів зазнають перевантаження. Це означає, що купувати щось ви будете довше. Враховуючи, що кількість товарів, які продаються зі знижкою, може бути обмежена, краще заздалегідь вирішити, які товари варто купувати в першу чергу, а які залишити на потім.
Слідкуйте за зміною цін
Щоб купити речі з максимальною знижкою, потрібно розуміти, скільки та чи інша позиція з каталогу коштувала у минулому. Стежити за цінами та зміною цін краще вже зараз, щоб ви розуміли, на які позиції магазин запропонує реальні знижки. Не виключено, що на товар, який продаватиметься у Чорну п'ятницю зі знижкою 80%, магазин зробить реальну знижку всього 5 - 10%, просто підмінивши реальний цінник.
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