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Як виглядає вейп за 100 тисяч доларів

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Вейп за 100 тисяч - фото 1
Вейп за 100 тисяч / esquire

Електронні сигарети вперше в історії оцінили у таку значну суму. Творцем виступив американський бренд Double Barrel.

Американський бренд Double Barrel разом з ювеліром Джерардом Олександром з Saint Jewels виготовив електронні сигарети Double Barrel Diamond вартістю у 100 тисяч доларів. Настільки високо вейп був оцінений вперше в історії.

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Вейп від Double Barrel - фото 287607
Вейп від Double Barrel

Сигарети створені із застосуванням 180 грам білого золота і усіяні понад 3000 чорними і білими діамантами загальною вагою у 21 карат.

Дизайн сигарет виконаний у формі двоствольної рушниці, за рахунок чого можна курити одночасно з двох картриджів, експериментуючи з ароматами.

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Джерело: esquire
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