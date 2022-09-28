Як відповідальний азарт змінив гральну індустрію

Ігрова індустрія за останні кілька років стала невід'ємною частиною онлайн-розваг. На думку Founder&board member Cosmolot Сергія Потапова, азартні ігри за час легалізації стали сприйматися гравцями в новому світлі.

Понад 10 років тому в Україні офіційно заборонили організацію азартних розваг. Причому заборона була як на онлайн-розваги, так і для наземних закладів.

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Гравцям не вистачало якісного сервісу та найголовніше – чесного ставлення до них з боку організаторів. На початку 2021 року запустився легальний гральний ринок, де оператори почали працювати в конкурентному середовищі, а гравці побачили зовсім інший підхід в організації азартних ігор та лотерей.

Першою легальною ігровою платформою стало онлайн-казино Cosmolot, яке з початком своєї діяльності почало робити свій внесок у розвиток гральної галузі. Основною з місій сервісу стало змінення думки суспільства про азарт, адже цей напрямок почав працювати як сфера розваг, а не плацдарм додаткового заробітку.

Відповідальний та розумний підхід до гри, а також взаємодії з державними інститутами дозволили нам досягти переформатування азартних ігор для гравців, — наголосив Сергій Потапов, Founder&board member онлайн-казино Cosmolot.

Відповідальний підхід до гри створив розумний вибір: онлайн-казино Cosmolot

Ігровий простір регулярно трансформується та розвивається у напрямку європейських стандартів гемблінгу. Сама індустрія має широкий спектр сучасних технологій, а також відповідає тенденціям у глобальному плані ІТ-сфери.

Онлайн-казино Cosmolot стало першим легальним сервісом азартних розваг, де почали використовувати принципи відповідальної гри. Важливо розуміти, що без правильного підходу організаторів гравцям буде не цікавий запропонований ігровий контент.

Нинішня статистика показує, що онлайн-розваги перебувають у пріоритетному становищі перед сучасними користувачами. Розважальний контент, який пропонують за екраном гаджета, більш розвинений і має переважну кількість ігрових скілів.

Дотримуючись принципів відповідального гемблінгу, наша платформа пропонує азартні ігри, як альтернативне дозвілля, а не додатковий заробіток, – зазначив Сергій Потапов.

Легалізація породила абсолютно нову культуру гемблінгу, – онлайн-казино Cosmolot

Інноваційні розваги в онлайн-режимі продовжують прогресувати завдяки точковим розробкам ігрового софту. Сучасна інтерпретація азартних ігор зберегла найкращі традиції з наземних покер-клубів.

Процес легалізації дозволив створити в Україні платоспроможний гральний ринок, який почав працювати за новими принципами. Онлайн-казино Cosmolot пропонує азартні розваги, які мають високий рівень технологічності та інтерактивності.

Варто зазначити, що завдяки реформі оператори азартного бізнесу змогли змінити ставлення громадськості до цього напряму. Адже зараз платформи, дотримуючись принципів відповідальної гри, надають своїм користувачам безпечні онлайн розваги.

Cosmolot продовжує тримати курс до європейських цінностей гемблінг спільноти. Ми пропонуємо ігри із внутрішнім ігровим інтелектом, який неможливо обдурити, – коментують у компанії.

Азартні ігри стали сучасною альтернативою дозвілля: Сергій Потапов

Зараз гемблінг-індустрія сприймається, як невід'ємний елемент сфери розваг. Вітчизняний ігровий ритейл з моменту запуску державного регулювання почав пропонувати ігровий софт, що відповідає сучасним трендам та попиту гравців.

Альтернативне дозвілля в онлайн-казино Cosmolot дозволяє гравцям заощадити вільний час та одночасно отримати бажані емоції. Завдяки відповідальній грі, гравець відчуває себе в безпеці як з точки зору безпеки приватних даних, так і попередження надмірного захоплення грою.

Ліцензовані гемблінг-платформи стали буквально невід'ємною частиною розваг в онлайн-режимі. Користувачі, обираючи дозвілля в інтернеті, отримують такі ж емоції, як і в наземних гральних закладах.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.