Як вибрати надійну стрем'янку

Складна драбина стремянка — це не такий вже й простий пристрій, і вибирати потрібно з розумом, особливо якщо користуватися будете регулярно і багато. Драбина повинна бути стійкою, міцною і зручною при транспортуванні і зберіганні. У цій статті розберемо, як вибрати і купити надійну стрем'янку.

Як виглядає ідеальна стрем'янка

Проведемо "впізнання" розберемо, з яких матеріалів тепер роблять драбини, які конструкції підходять тільки для побуту, а які ще можна використовувати і в саду. Це раніше питання, яку купити стрем'янку, не було — брали те, що було в магазині. Зараз же потрібно вибирати те, що дійсно потрібно. Почнемо з матеріалів, з яких роблять побутові стрем’янки:

Сталь — найпоширеніший матеріал для односторонніх стрем’янок висотою до 1,5 м. Як правило, це досить тонкі труби, фіксація відбувається за рахунок платформи. Це прекрасний варіант, якщо потрібно побілити стелю або дістати щось з антресолей. Зазвичай зверху мають захисну скобу, яка опиняється на рівні колін. У складеному вигляді займають небагато місця і прекрасно поміщаються в комору. Але вони важкі й не дуже зручні для переміщень. А для саду мають дуже тонкі ніжки, які будуть занурюватися в грунт. Алюміній — це ідеальний варіант. З нього роблять одно- і двосторонні стрем’янки, а також драбини-трансформери. Якщо у вас великий заміський будинок, має сенс купити 4-секційну драбину, яка складається в кілька положень: двостороння стрем’янка, приставна драбина, поміст і Г-подібні сходи. З алюмінію роблять як побутові драбини, так і професійні. Побутові відрізняються меншою товщиною профілю, сходинки тонші і опорні башмаки не такі широкі. Також у побутових стрем’янок менша жорсткість зачепів і фіксаторів. Але для домашнього використання навіть побутової драбини вистачить довічно. Дерево. Був період, коли дерев'яні стрем’янки майже зникли. Зараз повернулися і часто використовуються як самостійний елемент для декору. Наприклад, можна купити дерев'яну стрем’янку як підставку для квітів (горщики можуть стояти на сходинках і на платформі). Дерев'яні драбини досить легкі, міцні і добре виглядають. Склопластик — це діелектричний матеріал легкий і міцний, з нього роблять спеціальні драбини для електромонтерів. Через високу ціну для побутових потреб такі не купують.

Як розібратися з висотою стрем'янки

Все залежить від основної сфери застосування. Для будинку або квартири ідеально підійде одностороння стрем’янка з висотою останньої сходинки або платформи 1,3-1,6 метра. Цього достатньо щоб можна було дотягнутися до будь-якої точки в квартирі, і сама драбина при цьому залишалася компактною і зручною.

Але як вибрати надійну стрем’янку, якщо там вказано стільки типів висоти: висота в складеному стані, висота платформи, робоча висота, досяжна висота.

Щоб розібрати, подивіться на ілюстрацію нижче, і все стане ясно. Найбільший в абсолютних цифрах показник досяжної висоти. Стандартно вважається, що це плюс два метри до висоти майданчика. Це та висота, до якої може дотягнутися рукою людина середнього зросту і щось активно там робити. За фактом цей показник буде відрізнятися в залежності від зросту конкретної людини. З цим пов'язана і розбіжність в рекомендаціях в 1,3-1,6 м по висоті майданчика. Потрібно враховувати висоту стель і зросту того, хто буде користуватися. У більшості випадків для будинку підійде стрем’янка з платформою 1,5 м від підлоги. З огляду на, що середня висота стель в будинках і квартирах 2,7-3 метра.

На що дивитися при виборі побутової стрем’янки

Підіб'ємо підсумки головних критеріїв вибору:

Висота, якщо для дачі з садом — краще вища (2-2,3 м верхній край), щоб збирати урожай з дерев і дістати до покрівельного карниза. Для квартири досить висоти 1,2-1,5 метра. Призначення — для приватного будинку з садом і присадибними будівлями краще підійде двостороння алюмінієва складна стрем’янка з широкими опорними башмаками. З її допомогою можна почистити водостік і т.д. Матеріал. У більшості випадків краще алюміній. Але для квартири підійде і сталева складна стрем’янка, вона буде займати менше місця в коморі.

Сподіваємося матеріал статті допоможе вибрати надійну стрем'янку. До наступних публікацій.