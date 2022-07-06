"Як ти там живеш без мене": MamaRika презентувала новий кліп і трек про розлуку

Українська виконавиця MamaRika записала нову зворушливу пісню та кліп на неї, який розповідає про складні емоції життя в розлуці. Слухайте і ви трек "Як ти там живеш"!

MamaRika ділиться, що це максимально чесна та особиста робота, і вона дуже хоче, щоб ця пісня лікувала, давала сил, і запала кожному з вас глибоко в серце.

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"У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не закінчилася хепі-ендом… Коли серце розбите, надії невиправдані й ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не проходять і при першій нагоді рука тягнеться написати "Як ти там живеш без мене?" Ця пісня була написана ще задовго до 24 лютого, але в наші дні набула зовсім іншого змісту. Кожен українець знайде в ній свій біль, адже мільйони з нас зараз далеко від найдорожчих та відірвані від звичного життя", – прокоментувала співачка свій новий трек.

Слухати пісню MamaRika – Як ти там живеш:

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