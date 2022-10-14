Як правильно підібрати розмір взуття при замовленні в інтернеті

Як мінімізувати ймовірність ситуації, коли гарні туфлі чи круті кросівки з інтернет-магазину не підійшли? Правильно підібрати розмір взуття! Про те, як це зробити, читайте далі.

Розмір – найважливіший параметр взуття. Якщо ви не знаєте або сумніваєтеся як підібрати свій розмір взуття, є декілька способів правильно визначити свій розмір. Про це пише topitop.

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Виміряйте довжину своєї стопи (причому, бажано на обох ногах: якщо на якійсь нозі величина трохи більша, беріть за орієнтир саме її). Найкраще робити такий вимір ввечері. Ще можна дістати устілку з улюбленого взуття і поміряти її довжину.

Уважно зіставте ваш розмір з розміром, зазначеним в таблиці виробника (іноді розмір взуття може відрізнятися від того, який ви звикли вважати своїм: не лякайтеся, імпортні розміри відрізняються від українських).

*Приклад таблиці розмірів

Зимове взуття замовляйте на розмір більше, тому що навіть невелике скупчення повітря в порожньому просторі забезпечить вашим ногам додаткове тепло.

Спортивне взуття замовляйте на пів розміру більше для комфорту і кращої рухливості вашої стопи під час руху і силових навантажень.

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