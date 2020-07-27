Як погасити кредит і чи можна не віддавати гроші кредитору

В еру фінтехнологій взяти кредит онлайн без відмови стало ще простіше, але із закриттям позик досі з’являются труднощі. Компанії пропонують багато способів погашення: картою в особистому кабінеті, в терміналі, через інтернет-банкінг і готівкою в касі банку.

Головне, щоб було чим платити – на цьому етапі з’являються складнощі. Як розв'язати проблему і де взяти гроші – читайте в нашому матеріалі.

Взяти в борг у друзів

Якщо не боїтеся перетворити міцну дружбу на звичайні тендітні взаємини, цей варіант підійде. Яку б ви суму не взяли, складіть боргову розписку. Так ви убезпечите одне одного – приятель знатиме, що гроші повернуться вчасно, а вам не буде ніяково через позику. Боргова розписка – документ, який у гіршому випадку можна надати в суді. Фінансове питання зіпсувало не одні відносини, тому подумайте, перш ніж брати в борг у близьких. Не сприймайте друга як джерело кредитів без відмови – він має право не дати вам гроші.

Відмовити кредитору в поверненні

Це нереально. Є короткий список причин, за якими кредит можуть списати. Але таких ситуацій одна на мільйон, і ви навряд чи в неї потрапите. Одна з них – інвалідність. Перед тим як оформити кредит, ви підписуєте договір. У ньому прописані ставка (пільгова й стандартна, якщо таке передбачено), строки, сума, штрафи тощо. Під час підписування ви погоджуєтеся на ці умови, і ніщо не може їх скасувати.

Виїхати з країни

Якщо є незакриті прострочені кредити й справу передали до суду, вас можуть просто не випустити. Крім того, щоб потрапити на територію будь-якої держави, з вами має бути запас грошей на кожен день перебування там. А звідки їм узятися, якщо ви не можете погасити борг? Навіть якщо вийде, на батьківщині залишаються близькі, яких ви могли вказати як довірених осіб. Дзвінки, повідомлення й особисті зустрічі будуть спрямовані до них. А отже, спокійно вийти з ситуації все одно не вийде.

Пройти процедуру банкрутства

До банкрутства вдаються, як правило, юридичні особи, але бувають винятки. Це дуже складний процес, якщо проходити через нього самостійно. Необхідно заповнити купу паперів, вивчити правову базу й роз'яснення до них, знайти фінансового управителя, контактувати з судом тощо. Є компанії, які займаються такими процесами, проте послуги дорогі. Фізособі це не вигідно – буде дешевше погасити споживчий кредит.

Рефінансувати кредит

Один із найбільш оптимальних виходів. Ви звертаєтеся за кредитом до іншої компанії, і вона надає вам гроші. Цією сумою ви погашаєте заборгованість у старій організації та "обнуляєте" лічильник кредиту. Тепер ви винні іншій компанії, але штрафи та пені найближчим часом вас не потурбують. За цей період ви встигнете отримати зарплату та зробити перший внесок або погасити повністю – залежить від суми.

Порада: шукайте ту компанію, яка пропонує ставку 0,01% і видає кредит без відмов. Таким чином, ви повернете фактично ту саму суму, що брали спочатку.

Знайти більш високооплачувану роботу

Можливо, вам підійде фріланс як додаткове навантаження. Якщо вмієте писати, редагувати, фотографувати або ретушувати – робота знайдеться відразу. Розгляньте варіант іншого джерела доходу. Якщо строк вашого кредиту більш ніж 30 днів, зможете погасити борг із зарплати. У новій роботі є багато мінусів: потрібно вибрати надійну компанію (яка точно виплатить гроші), влитися в процес і дочекатися оплати праці. Якщо у вас є час в запасі, це хороший варіант.