На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як не з’їхати з глузду на карантині
-
- 29
Коньяк "Довбуш Карпатський" радить: трохи витримки та здорового гумору не завадять.
Взагалі-то, ще декілька тижнів тому хто з нас не мріяв про те, щоб нікуди не бігти, не поспішати, а спокійно посидіти вдома з компом, телефоном та тєліком, на самоті або у приємній компанії? Та хто ж знав, що ці мрії здійсняться так скоро? Так, самоізоляція – це нудно й важко. Але у компанії з "Довбушем" та декількома корисними порадами триматися буде простіше. Ось дивіться, панове.
1. Що ми робимо "на домашньому"? Звісно ж, сидимо. Комп, тєлік, телефон. Все, як домовлялись. Що маємо? Терпне спина? Потрібно пройтись. Найпопулярніший маршрут у наші часи – від дивана до холодильника. Тобто, з вітальні до кухні (до речі, саме там, в кухні, чекає пляшечка коньяка – м’якого та смачного"Довбуша Карпатського"... але ми відволіклися.) Отже, маршрут популярний, але короткий, і цього може бути недостаньо. Цитуємо класика: "Яка розумная цьому альтернатіва?" Зробіть 10 присідань. А потім – 10 віджимань. Не зможете 10, то хоча б 5. Гірше не буде.
2. Від клацання на телефоні або від клікання мишкою зводить пальці, і це не жарт, а реальна проблема. Що робити? Дати волю рукам – наприклад, відремонтувати кран. На виході суцільні бонуси: кран не тече, дружина в шоці, терміново варить борщ. Ви знову повернулись до улюбленої "стрілялки". Лад у хаті. В якості нагороди герою – чарочка коньяку, "Довбуш Карпатський" з вами!
3. Плине час, волосся росте. Перукарні зачинені. Що з цим робити? Маємо для вас декілька варіантів.
- "Та нехай росте". Повільно, але впевнено перетворюємось на Чубакку. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон. Бонус: домашнім це ок, чухатимуть вас за вушком.
- "Чоловіче, допоможи собі сам". Радикально голимось налисо. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт. Бонус: не потрібно мити голову – достатньо протерти спиртовою серветкою.
- "За кожним відомим чоловіком стоїть геніальна жінка". Вас стриже дружина. Ризики: 1) вас не впізнають сусіди 2) вас не впізнає смартфон 3) вас не впізнає кіт 4) вас не впізнає дружина. Бонус: сидіти вдома буде простіше. Доки не відросте.
4. Люди кажуть у фейсбуках, що під час карантину бажано щодня одягатися так, нібито йдеш на роботу. Нормальний маскарад. Хоча у трєніках набагато зручніше. Не тисне, не тре. Пропонуємо оптимальний варіант: щоденні трєніки та джинси раз на тиждень, в якості тесту. Бо потім доведеться, як кажуть дівчата, "худнути до літа".
5. І ось таке важливе ще питання. Чи можна під час карантину шановній людині дивитись смішну дурню в інтернеті? А тим більше – лайкати чи пересилати друзям? Британські вчені (а ми дуже цінуємо їхню думку) вважають, що сміх (а саме його викликає дурня в інтернеті) зміцнює імунітет. А це – саме те, що нам потрібно. То ж лайкайте на здоров’я.
А, якщо серйозно, у ці непрості часи нам, як і коньякам, не завадить витримка. Тримаймося, панове. Тримаємо вогонь у душі. Найкраще – те, що всередині.
Ваш коньяк "Довбуш Карпатський".
-
08:52Знімки рожевих озер на Херсонщині потрапили у National Geographic
-
08:25Як коронавірус передається у супермаркеті: наочне відео
-
08:00Як не з’їхати з глузду на карантині
-
07:59У селі Індонезії найняли для патрулювання вулиць "привидів", і ось чому
-
07:34Кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:54600 "конячок" під капотом: українці побудували надзвичайно крутий квадроцикл
-
21:43Селена Гомес знову у формі: кадри зі звабливої фотосесії без білизни
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
21:1515 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Карантин – не завада: весільний фотограф зробив фотосесію для Lego-молодят
-
20:43Від яких продуктів потрібно відмовитись чоловікам після 50 років
-
20:26Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:15Веселощі життя з собакою: кумедне відео
-
19:58Як правильно вести робоче листування під час карантину: порада психологів
-
19:50У кожного свій обман 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:41Брак креативу? У мережі набирає популярності тест на афантазію (відео)
-
19:25Учені назвали фактори, які суттєво знижує сексуальний потяг
-
19:16Чому не варто пити пиво ввечері
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин
-
18:53Сумнівна економія: розраховано реальний розхід палива гібридного Bentley Bentayga
-
18:44Хлопця відмовились брати на роботу через ім'я, і ось чому
-
18:26В Австралії сім'ю оштрафували через пост у фейсбуці
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин
-
15:47У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все: що там діється
-
13:18В Україні випав сніг посеред весни: добірка фото із засніжених Карпат
-
11:08Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня
-
07:15Погода в Україні 14 квітня: нове похолодання та дощі
- 13 квітня
-
21:21Названий термін відновлення подорожей по світу
-
19:24Готуються ночами: у Міносвіти пояснили помилки в онлайн-уроках
-
17:22Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото
-
15:00Всесвітній день рок-н-ролу: найкращі фільми про музикантів
-
12:50Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком
-
09:20Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:28Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах
- 12 квітня
-
21:51Названі найпопулярніші авто серед українських водіїв
-
19:25Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину
-
17:49Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу
-
15:23Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
-
08:11Ранній сніданок дуже важливий для цих людей
- 11 квітня
-
21:23Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом
-
19:00Позитивні новини тижня: від цвітіння магнолій до народження панд