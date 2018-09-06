Wedding day: де та як купити ідеальні обручки

Найвідповідальніший та найромантичніший момент в житті кожної пари – це весілля. Момент, коли кохання переходить на новий рівень.

Вже позаду хвилювання від того вечора, коли було отримане таке заповітне "Так!". Далі приходить розуміння того, що тепер кожну мить подальшого життя ви будете ділити на двох.

Після романтичних подій наступає час великої праці: планування весілля, вибір сукні та костюму, оформлення свята, бенкету та найголовніше підбір весільних обручок.

Весільні обручки – це найсимволічніша та надзвичайно важлива прикраса, ювелірний символ почуттів та щирих шлюбних обіцянок. Це те, що залишиться з вами на довгі роки, а може, й перейде до нащадків. Більшість пар, що вже пройшли через клопоти підготовки до весілля, вже знають, що саме покупка "тих самих", ідеальних весільних обручок часом справа зовсім не легка. Для цього варто все детально продумати та прислухатись до порад магазину Zlato.ua.

Перед тим, як почати обирати каблучки, пропонуємо вам трохи помріяти та уявити свою ідеальну модель. З якого металу вона буде, якого кольору, чи буде прикрашати її дорогоцінне каміння? Уявили? Тоді рішуче відправляйтесь у ювелірний магазин на пошуки саме цієї прекрасної каблучки. Приміряючи в магазині різні варіанти, Ви зможете визначитись, який дизайн вам більше до вподоби: класика, стильний ажур або ж оригінальний дизайн з візерунками.

ВИЗНАЧИМОСЯ З ДИЗАЙНОМ ТА МАТЕРІАЛОМ

обручки

Весільні обручки можуть бути виготовлені з жовтого, білого та червоного золота, срібла, платини або інших металів та сплавів за вашим бажанням (варіанти та фото представлені у каталозі магазину). Найчастіше молодята обирають традиційні з червоного золота, але існує безліч варіантів для вибору особливої, індивідуальної прикраси.

Досить популярні також комбіновані обручки: з різних кольорів та відтінків металу або золота та срібла. Схильність до такого вибору зумовлена практичністю, надалі такі каблучки легко поєднуються з іншими ювелірними прикрасами та підходять до будь-якого стилю.

За дизайном обручки можна поділити на:

класичні (гладкі обручки без дорогоцінного каміння);

декоровані (з дорогоцінним камінням, гравіруванням, ажурною сіткою)

Важливо знати, що весільні обручки у молодят можуть відрізнятися за дизайном! Нічого страшного в цьому нема. Вподобання у партнерів можуть не збігатись, тоді ви обираєте найбільш зручні обручки для кожного та домовляєтесь з магазином зробити схожі елементи (скажемо по секрету, що в Злато.Юа йдуть назустріч навіть найсміливішим бажанням).

ВИЗНАЧАЄМО РОЗМІР ТА ШИРИНУ

Важливий параметр для дизайну – ширина каблучки.

вузькі – від 2 до 4 мм

середні – від 4 до 6 мм

широкі – від 6 до 8 мм

Широкі обручки гармонійно та ніжно виглядають на довгих пальцях, вузькі на тендітних та маленьких. Якщо палець сам по собі великого розміру, то краще підбирати середню ширину прикраси.

А взагалі, орієнтуйтеся на свої відчуття та бажання, цей символ буде з вами на протязі всього життя, він повинен не тільки нести гармонію, але й бути практичним.

Обов’язково визначте розмір, кращий час для цього вечір. Будьте уважні при виборі обручки, врахуйте, що палець може змінювати товщину при холодній температурі, вранці та у інших випадках (вагітність дружини, наприклад). Тому потурбуйтеся про зручність каблучки у носінні.

ОБИРАЄМО ПРОФІЛЬ

Профіль – це форма кільця в поперечному розрізі. Від нього залежить, чи зручно буде носити прикрасу та який розмір брати. Обираючи профіль орієнтуйтеся виключно на власний смак та стиль.

види профілей

Найпопулярнішим вважається плоский внутрішній профіль традиційний, у якому внутрішня сторона обручки плоска, а зовнішня – закруглена. Повністю пласкі каблучки називаються американки.

ВИБІР ПРОБИ

Досить важливу роль відіграє проба металу, адже від неї залежить міцність та ціна обручки. Обов’язково проконсультуйтеся на цю тему, розкажіть свої побажання консультанту магазина та зробіть кращий вибір!

ЯК КУПУВАТИ

Якщо є сумніви у тому який вигляд каблучка має на руці, краще приміряти її, підібрати декілька варіантів, звернутися за порадою до партнера або консультанта. Купувати обручки краще у магазинах, які вже мають "ім’я" та перевірені часом.

злато юа лове

Дотримуючись порад ви легко підберете ідеальну обручку! А обрати заповідну "ТУ САМУ" завжди можна у каталозі магазину Zlato.ua. Великий вибір, безліч варіантів дизайну, можливість створити свою, ексклюзивну, обручку, демократична ціна та висока якість це те, що знайдете на сторінках сайту. Потрібна поміч? Консультанти з радістю дадуть відповідь на всі запитання та порадять кращі моделі.