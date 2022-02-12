Влада Іспанії повернула британцю вставну щелепу: він загубив її 11 років тому

Чоловік загубив щелепу під час гулянки у пабі

У 2011 році британець Пол Бішоп загубив свою вставну щелепу. Сталося це, коли чоловік відпочивав у барі на іспанському курорті Бенідорм.

Як пише BBC, через 11 років влада Іспанії повернула 63-річному британцю його щелепу. За словами Бішопа, він був "вражений", коли отримав посилку, яка прийшла прямо до його міста Сталібрідж.

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Британець загубив вставні зуби під час нічної п'янки у барі. Як згадує Пол, він перебрав із сидром і його знудило у відро для сміття поруч із закладом. При цьому відсутні зуби першим помітив його приятель.

Коли ми прийшли до наступного бару, мій друг повернувся до мене і запитав, де мої зуби, – каже Бішоп.

Чоловік відразу почав шукати протез, але так і не знайшов.

Щелепу Пола пізніше виявили на звалищі, після чого співробітники передали її владі. Щоб з'ясувати особистість власника зубів, іспанська влада використала аналіз ДНК, а також визначила адресу за допомогою архівів.

За словами Бішопа, коли на пошті йому віддали посилку з щелепою, він подумав, що хтось його розігрує. Він зазначив, що це неймовірна історія.

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