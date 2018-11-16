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Вітер та мокрий сніг: погода в Україні 16 листопада

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Погода на сьогодні 16 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 16 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 16 листопада в Україні буде холодною та вологою майже у всіх областях, але найгірша ситуація очікується на півдні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 листопада, у п'ятницю, в країні пануватиме антициклон, тому у більшості областей втримається суха погода з мінливою хмарністю.

На півдні Україні дощі з мокрим снігом продовжаться, а температура вдень коливатиметься на рівні -1+2. Найтепліше буде на заході +2+5, а в Ужгороді навіть до +7+9. У Києві 16 листопада буде сухо і хмарно з прояснення, температура вночі до -4-6, а вдень до -1+1.

Вітер та мокрий сніг: погода в Україні 16 листопада - фото 288939

Детальний прогноз погоди 16 листопада по містах:

  • Ужгород +7+9
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон -1+1
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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