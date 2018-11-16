Вітер та мокрий сніг: погода в Україні 16 листопада

Погода на сьогодні 16 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 16 листопада в Україні буде холодною та вологою майже у всіх областях, але найгірша ситуація очікується на півдні.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 листопада, у п'ятницю, в країні пануватиме антициклон, тому у більшості областей втримається суха погода з мінливою хмарністю.

На півдні Україні дощі з мокрим снігом продовжаться, а температура вдень коливатиметься на рівні -1+2. Найтепліше буде на заході +2+5, а в Ужгороді навіть до +7+9. У Києві 16 листопада буде сухо і хмарно з прояснення, температура вночі до -4-6, а вдень до -1+1.

Детальний прогноз погоди 16 листопада по містах:

Ужгород +7+9

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця 0+2

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 1+1

Одеса 0+2

Херсон -1+1

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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