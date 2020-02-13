Вітання з Днем Валентина в прозі: романтичні побажання своїми словами

У День усіх закоханих заведено вітати близьких та коханих людей зі святом. Найкращі слова привітання та побажання – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ! Зі святом та будьте коханими!

У День Святого Валентина, 14 лютого, Свято усіх закоханих буде доречно надіслати приємні слова дорогим вашому серцю людям. Підготували для вас вітання та побажання, які точно сподобаються вашим близьким.

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Привітайте дорогу вам людину з романтичним святом – надішліть гарні та теплі слова!

Привітання з Днем Валентина у прозі

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З Днем святого Валентина всіх коханим та закоханих людей! Коли в серці живе любов, мир навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне відчуття наповнює серця до країв. Любові, ніжності, теплоти, гармонії та краси!

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Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

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З Днем усіх закоханих! Нехай любов захистить Вас своїми міцними та теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти та розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а тримають за руку і допомагають рухатися вперед. Бережіть в собі таке важливе і потрібне почуття, як любов.

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У День святого Валентина заведено бажати любові. Але я побажаю не просто любити та бути коханою людиною, а щоб та сама любов була щирою, міцної. Бажаю, щоб серце від радості та щастя билося в такт із серцем улюбленої половинки, щоб любов надихала на добро та красиві вчинки, щоб відносини були наповнені розумінням і спільними мріями.

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Це один з найбільш хтивих, теплих, чуттєвих, ніжних і романтичних днів року. Стільки красивих легенд та історій пов'язано з цим святом, і це не дивно, адже це свято пристрасті, любові та всіх закоханих. У цей особливий лютневий день я бажаю, щоб у твоєму житті завжди була та сама людина, який подарує тобі щастя, наповнить твоє життя мальовничими фарбами та почуттями. Він буде берегти тебе, цінувати, любити та щодня приємно дивувати. Нехай магія цього дня подарує тобі справжню любов!

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У свято закоханих сердець – День святого Валентина, бажаю знайти й не втратити ту саму половинку, яка могла полонити ваше серце, яку ніколи не захочеться відпускати! Любов не живе три роки: вона безсмертна, якщо справжня! Бажаю саме таку любов знайти та пронести через все життя.

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Як сила тяжіння зближує планети, так і любов з'єднує людей, попри різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, я бажаю ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

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Нехай серця завжди горять любов'ю, палають і переповнюються цим прекрасним почуттям. Нехай кожен, одного разу в житті, забуде, що потрібно дихати, і буде безмірно щасливий в обіймах своєї другої половини. Нехай покровитель всіх закоханих, оберігає ваші серця від непотрібних тривог і турбот, руйнує будь-які перешкоди, які постають перед люблячими серцями та скорочує час, коли доводиться ненадовго розлучатися. З Днем святого Валентина, зі святом любові!

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Нехай кожен з вас, той хто віддав половинку свого серця коханій людині, ніколи не буде розчарований у своєму виборі. Ніколи не зазнає розчарування, зради та болю. Нехай кожен закоханий буде щасливий і окрилений своїм почуттям, і підійметься на вершину блаженства, ейфорії та захвату. Любіть і цінуйте один одного, бережіть і зберігайте, це чарівне відчуття. З Днем Святого Валентина!

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Сьогодні день закоханих, свято Святого Валентина, коли всі дарують близьким свою любов і міцні обійми. Я щиро вітаю тебе з цим днем і бажаю, щоб твоя друга половинка завжди була поруч і у всьому підтримувала тебе, щоб в будь-якій складній ситуації ви могли знаходити компроміс і спільно розв'язувати будь-яку проблему, щоб у твоєму житті завжди було місце для теплих зустрічей і щасливих моментів з дорогими серцю людьми.

Смішні вітання на День Валентина прозою

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З Днем Святого Валентина! Нехай любов не складається зі соплі та слини, а дарує тільки кайф і радість. Бажаю сексу до знемоги, любові до запаморочення. І нехай тебе не діймає, а любить і життя, і всі близькі люди.

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Вітаю з днем інтиму і любові – з Днем святого Валентина. Бажаю, щоб тебе любили міцно-міцно, щоб в ліжку було довго-довго, щоб щастя було багато-багато, щоб з коханою людиною було класно-класно!

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Бажаю в день святого Валентина іскор з очей від яскравих фарб любові! Нехай пристрасть накриє з головою і не відпускає до світанку! Будьте коханими, обожнюваними та просто найщасливішими!

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У День святого Валентина хочу побажати, щоб з коханою людиною все було в ажурі, ну прям, як у сексуальних трусів. Також бажаю спільного життя веселого і різноманітного, щоб і черв'яків разом копати на риболовлю зранку, щоб і захід зустрічати з вином і шоколадкою, щоб і футбол подивитися з чипсами та пивом, щоб та під мелодраму нюні розпустити, і кожен епізод бажаю вам закінчувати пристрасною сценою в ліжку, ну або, де доведеться.

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Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю, щоб не тільки в це свято вас огортали любов'ю та увагою, а кожен день – 24 години на добу. Будьте щасливі та веселі, радісні та, як завжди, прекрасні. З Днем усіх закоханих!

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Бажаю, щоб твій особистий Купідон був з олімпійської збірної з біатлону і потрапив своєю стрілою тобі точно в серце, а не в "м'яке" місце. Нехай це влучне попадання зробить твоє життя набагато динамічніше, різноманітніше і щасливіше, навчить тебе любити, цінувати, поважати й вірити. З Днем Святого Валентина!

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Вітаю тебе з днем закоханих і бажаю залоскотати Амура, щоб він випустив стрілу туди, куди тобі потрібно. Бурхливих пристрастей, ніжної любові та приголомшливої романтики до втрати пульсу. І нехай святий Валентин заздрить.

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З днем закоханих вітаю! Щастя щиро бажаю, і любові круговорот, щоб не було клопоту. Будьте радісні, грайливі, ніжні, ласкаві та щасливі. Щоб старий Валентин тільки радість приносив. Ну ще звичайно сил і натхнення для інтимного настрою!

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Бажаю таких відносин, щоб і в баньку разом, і в замет, і за пивом з таранькою, і винця з кавуном. Бажаю пристрастей без наслідків та почуттів невагомості без падінь. З Днем Святого Валентина!

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З Днем Святого Валентина! Бажаю ні дня без пристрасті та інтиму, ні хвилини спокою в ліжку і ні секунди нудьги в душі (наголос став, як тобі подобається). Нехай це свято наповнить тебе силами, енергією, романтикою і натхненням для створення раю "на двох", для прекрасного життя солодкої парочки, до складу якої входиш ти та твоя половинка.

СМС на День закоханих своїми словами

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Вітаю з Днем святого Валентина і бажаю, щоб любов завжди жила у твоєму серці, щоб на душі було тепло і радісно, щоб в житті все вдавалося, щоб поруч завжди був потрібний і кохана людина.

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Тепла і ласки, чарівництва і зустрічей, до півночі пристрасних розмов. І якщо чекаєш – дочекатися, шукаєш – знайти, а якщо вже знайшов, то берегти та жити в любові!

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Зі святом, з Днем усіх закоханих! Бажаю в День святого Валентина любити, закохуватися, в обіймах ніжитися, цілуватися.

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Любов – це основа світобудови, рушійна сила, зцілення, запорука успіху в починаннях будь-яких. Тож бажаю починати кожен день з любові!

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Бажаю бути сонцем, чиїмось сенсом, дороговказною зіркою, причиною солодких снів і приводом безумства, феєрверком почуттів. Почути найзаповітніші слова, зустрічати заходи та світанки з половинкою.

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Бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які б цілували та душа, яка б любила. Даруйте любов і отримуйте. З Днем Святого Валентина!

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Вітаю зі святом закоханих! Бажаю, щоб в житті завжди було місце романтиці, а поруч була близька і любляча людина. Нехай любов завжди зігріває душу, а ревнощі та образа забудуть твою адресу. Яскравих вражень, розуміння і справжньої любові!

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З Днем Святого Валентина! Бажаємо добробуту та щастя. Щоб Ваша любов завжди була взаємною. Щоб Ваше серце завжди було молодим і наповненим любов'ю до життя і натхненням.

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У день святого Валентина хочу побажати, щоб любов була тією величезною силою, яка зможе подолати будь-які труднощі, надихати на високі досягнення, дарувати позитивні емоції, захищеність і затишок. Нехай відносини будуть міцними, романтичними, глибокими та щасливими.

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У День закоханих бажаю, щоб в серці завжди горів вогник. Щоб кохана людина була поруч і оточувала ніжністю, турботою, теплом! Нехай в житті любов не залишається осторонь, і всі почуття будуть щирими.

Поздоровлення з Днем закоханих 2020 текстом

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Любов – це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро любити та потопати в безмежній любові! Нехай це свято буде сповнений романтики, ніжності, пристрасті та найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб відносини дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!

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З Днем закоханих! Нехай любов буде міцною і справжньою, зігріває у хвилини негараздів і підтримує в будь-яких життєвих ситуаціях. Знайшли свою половинку – бережіть та цінуйте її, тим, хто ще не зустрів кохану людину – обов'язково її знайти!

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Для дружини:

Вітаю тебе моя ніжна, моя найкраща, найрідніша і кохана! Нехай кожна мить твого дня буде щасливою і зігрітою добром і любов'ю. Нехай кожна твоя ніч буде спокійною і наповненою яскравими снами. Ніколи не турбуйся і не журися, я завжди буду поруч і завжди укрию тебе від бід. З Днем святого Валентина, моя найкраща дружина на світі!

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Для чоловіка:

Мій чудовий і дорогий чоловік, вітаю тебе з Днем усіх закоханих і хочу побажати, щоб наша любов змогла подолати всі життєві труднощі, щоб твоя сила і турбота про сім'ю забезпечувала гармонію в нашому будинку і щасливий затишок. Я тебе люблю і завжди буду поруч.

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Для друга:

Мій друг, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Бажаю тобі великого особистого щастя, взаємних міцних почуттів, радості від часу проведеного з улюбленими людьми, терпіння і віри в краще. Ти заслуговуєш справжніх і щирих емоцій. Я тебе люблю!

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Для дівчини:

Улюблена моя дівчинка, моя неповторна красуня, вітаю тебе з днем святого Валентина! У це прекрасне свято любові хочу тобі сказати, що безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!

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Для хлопця:

З Днем святого Валентина, коханий! Ти самий чудовий на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність і увагу роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе і ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже люблю!

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З Днем святого Валентина, мій дорогий коханець. Бажаю, щоб солодкі наші ночі і пристрасні наші зустрічі дарували тобі відчуття невагомості і відчуття щастя. Милий мій, нехай наша лав-сторі не має кінця, нехай в нашій казці буде ще багато романтичних, дивовижних, веселих, незабутніх побачень.

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Для колишнього/колишньої:

Моя колишня любов, я вітаю тебе з Днем святого Валентина і щиро хочу побажати тобі знайти своє щастя з людиною, який буде тебе цінувати і радувати з кожним днем. Нехай твоє серце любить і не знає образ.

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У День святого Валентина від чистого серця хочу побажати неймовірно світлою і щирої любові, добрих емоцій і душевного тепла, бажаю коханих і дорогих людей поруч, надзвичайної радості душі та безсумнівного відчуття щастя.

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