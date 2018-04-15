Віталій Козловський показав свого близького друга, а MamaRika оголила груди (18+)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

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Одна із суддей популярного шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як відбувається її підготовка перед знімальним процесом. Зауважтимо, що все не так просто, як здається на перший погляд. Також Соня запропонувала своїм прихильникам висловитися "за" те, щоб вона почала вести блог, пов'язаний із підготовкою перед зйомками.

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) 11 Кві 2018 р. о 1:52 PDT

Учасниця проекту "Голос країни" Віра Кекелія поділилася з прихильниками милим відео, на якому вона виконує ліричну композицію. Її ніжне виконання можна слухати вічно.

Допис, поширений Vera Kekelia (@kekeliavera) 12 Кві 2018 р. о 11:31 PDT

Новоспечена матуся Джамала показала фото свого маляти. Щоправда, поки в кадрі лише маленькі ніжки, але це не може залишити нікого байдужим.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 10 Кві 2018 р. о 6:13 PDT

Один із суддів проекту МастерШеф Дмитро Горовенко опублікував раритетне фото. Світлина зроблена в 2011 році та показує його перші кроки на телебаченні. Тоді він працював у кадрі разом із Ольгою Герасим'юк і Максимом Неліпою.

Допис, поширений Dmitry Gor (@dmitrygorovenko) 7 Кві 2018 р. о 1:09 PDT

Буквально вчора улюблений ведучий-мандрівник України, Дмитро Комаров, розпочав мотосезон-2018. Воно й не дивно, адже нарешті прийшло довгоочікуване тепло.

Допис, поширений Дмитрий Комаров (@komarovmir) 14 Кві 2018 р. о 8:30 PDT

Розкішна топ-модель Наомі Кемпбелл похизувалася нестандартним вбранням від Dolce&Gabanna. Ми ж підозрюємо, що навіть у мішку вона виглядала б розкішно та неперевершено.

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 8 Кві 2018 р. о 11:23 PDT

Сувора українська модель та суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вкотре здивувала своїх прихильників. Красуня опублікувала ніжне фото, яке вкотре підкреслює її природню вроду.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 10 Кві 2018 р. о 2:00 PDT

Ми просто не могли пройти повз це фото. Американська модель та актриса Емілі Ратажковскі продовжує публікувати провокативні світлини. Красуня позує в прозорому плащі персикового відтінку. І все було б нічого, якби Емілі не була абсолютно оголеною. Зауважимо, що фанати красуні заворожені видовищем ;)

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Кві 2018 р. о 10:30 PDT

А ще цього тижня в батька співака Віталія Козловського був день народження. Виконавець присвятив йому зворушливий пост, який супроводжувався кумедними селфі.

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) 11 Кві 2018 р. о 10:14 PDT

Співачка Rihanna, яку регулярно критикують через неідеальні форми, вирішила не ховатися за просторим убранням. Виконавиця виклала фото, на якому вона позує в білих штанах, а також короткому топі. Зауважимо, що не всім її підписникам припав до душі образ Ri.

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 14 Кві 2018 р. о 10:17 PDT

Цей пост MamaRika присвятила своєму 29-річчю, яке на днях вона відзначила. Щоправда, найбільше прихильники звернули увагу не на сам текст, а на те, що виконавиця не вельми приховує свій бюст під курткою.

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 13 Кві 2018 р. о 6:44 PDT

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