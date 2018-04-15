Віталій Козловський показав свого близького друга, а MamaRika оголила груди (18+)
-
- 668
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Моніка Белуччі показала, як потрібно виглядати у 53 роки
Одна із суддей популярного шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як відбувається її підготовка перед знімальним процесом. Зауважтимо, що все не так просто, як здається на перший погляд. Також Соня запропонувала своїм прихильникам висловитися "за" те, щоб вона почала вести блог, пов'язаний із підготовкою перед зйомками.
Учасниця проекту "Голос країни" Віра Кекелія поділилася з прихильниками милим відео, на якому вона виконує ліричну композицію. Її ніжне виконання можна слухати вічно.
Новоспечена матуся Джамала показала фото свого маляти. Щоправда, поки в кадрі лише маленькі ніжки, але це не може залишити нікого байдужим.
Один із суддів проекту МастерШеф Дмитро Горовенко опублікував раритетне фото. Світлина зроблена в 2011 році та показує його перші кроки на телебаченні. Тоді він працював у кадрі разом із Ольгою Герасим'юк і Максимом Неліпою.
Буквально вчора улюблений ведучий-мандрівник України, Дмитро Комаров, розпочав мотосезон-2018. Воно й не дивно, адже нарешті прийшло довгоочікуване тепло.
Розкішна топ-модель Наомі Кемпбелл похизувалася нестандартним вбранням від Dolce&Gabanna. Ми ж підозрюємо, що навіть у мішку вона виглядала б розкішно та неперевершено.
Сувора українська модель та суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вкотре здивувала своїх прихильників. Красуня опублікувала ніжне фото, яке вкотре підкреслює її природню вроду.
Ми просто не могли пройти повз це фото. Американська модель та актриса Емілі Ратажковскі продовжує публікувати провокативні світлини. Красуня позує в прозорому плащі персикового відтінку. І все було б нічого, якби Емілі не була абсолютно оголеною. Зауважимо, що фанати красуні заворожені видовищем ;)
А ще цього тижня в батька співака Віталія Козловського був день народження. Виконавець присвятив йому зворушливий пост, який супроводжувався кумедними селфі.
Співачка Rihanna, яку регулярно критикують через неідеальні форми, вирішила не ховатися за просторим убранням. Виконавиця виклала фото, на якому вона позує в білих штанах, а також короткому топі. Зауважимо, що не всім її підписникам припав до душі образ Ri.
Цей пост MamaRika присвятила своєму 29-річчю, яке на днях вона відзначила. Щоправда, найбільше прихильники звернули увагу не на сам текст, а на те, що виконавиця не вельми приховує свій бюст під курткою.
Читайте також: Приходько розповіла, як бореться зі своєю шкідливою звичкою
до теми
пропозиції партнерів
рекомендуємо
Новини
-
12:14Sega випустить легендарну приставку Mega Drive в компактному форматі
-
12:00Віталій Козловський показав свого близького друга, а MamaRika оголила груди (18+)
-
11:42Продається найбільша у світі колекція Ford
-
11:14Учені пояснили, чому люди навідуються до караоке-барів
-
10:53Не для прослуховування музики: фахівці створили унікальні навушники
-
ТОП-15 українських хітів березня, які варті уваги
-
10:22Французи створили ідеальну валізу для матусь-мандрівниць
-
-
09:51Синові засновника Lotus подарували трекове купе Evora
-
09:23Глава Xiaomi випадково показав третє покоління браслета Mi Band
-
08:57Не для слабкодухих: французи створили незвичайний аромат
-
08:33Шведські дороги будуть заряджати машини
-
08:15Фотограф показав неймовірну красу острова Санторині без людей
- 14 квітня
-
22:59Стала відома дата прем'єри нового седана Lexus ES
-
22:27Знаменита тенісистка проміняла секс на книги
-
Радіо МАКСИМУМ декомунізує монумент Батьківщина-мати
-
21:55Huawei представить перший в світі безрамковий ноутбук
-
21:21Перед весіллям принца Гаррі у Британії відкриють виставку нарядів принцеси Діани
-
20:51У США знайшли викрадену 30 років тому картину Шагала
-
20:20Влад Яма розбурхав мережу фото у халаті
-
19:58Синоптик попередила про заморозки
-
19:45Українцям обіцяють безвіз ще з однією країною
-
19:36Відео з ефектним трюком крутого хлопця стало хітом мережі
-
19:13Незабутні поцілунки: італійці випустили помаду зі смаком піци
-
18:58Просто копія! Девід Бекхем поділився милим фото з молодшим сином
-
18:46З'явилися свіжі фото оновленого кросовера KIA Sportage
-
12:00Віталій Козловський показав свого близького друга, а MamaRika оголила груди (18+)
-
08:15Фотограф показав неймовірну красу острова Санторині без людей
- 14 квітня
-
19:45Українцям обіцяють безвіз ще з однією країною
-
17:16Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати качку
-
13:00Римські канікули: поради, як провести ідеальні вихідні в Італії
-
08:15Коти-кретини, які роблять шкоду: кумедні фото
- 13 квітня
-
18:23Красу українок показали у незвичайному фотопроекті
-
16:5510 фото, які змусять вас відвідати Варшаву
-
16:00Найкращі хіти рок-н-ролу, які змусять вас танцювати
-
14:10П'ятниця 13: головні прикмети і забобони моторошного дня
-
10:56Усик – Гассієв: організатори перенесли дату супербою
-
07:1552-річна Елізабет Херлі вразила фігурою в купальнику
- 12 квітня
-
21:40Вийшов офіційний саундтрек Євробачення 2018
-
19:54Ці породи котиків вважаються найрозумнішими
-
18:005 книг цієї весни, які варто прочитати кожному
-
17:00ТОП-7 найкращих фільмів жахів на реальних подіях, які не розчарують
-
14:00Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм
-
10:49Буффон емоційно прокоментував пенальті у ворота Ювентуса, яке вирішило все
-
07:33Учені пояснили, чому корисно іноді лінуватися
- 11 квітня
-
22:50Скандал з Facebook: Цукерберг розповів про витік особистих даних
-
20:30Представлено рейтинг найбільш шанованих жінок і чоловіків світу в 2018 році
-
18:00Чоловіча шкіряна куртка-косуха: як носити і з чим поєднувати
-
17:05Цікаві факти про космос, які нам не розказували у школі
-
14:00Не попса! ТОП-13 рок-треків тижня, які варті твоєї уваги
-
13:00Напружений виступ Цукерберга у Сенаті: що сказав глава Facebook на свій захист
коментарі