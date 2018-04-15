Музика

Віталій Козловський показав свого близького друга, а MamaRika оголила груди (18+)

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MamaRika оголила груди, а Віталій Козловський показав найкращого друга - фото 1
MamaRika оголила груди, а Віталій Козловський показав найкращого друга / maximum.fm

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Одна із суддей популярного шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як відбувається її підготовка перед знімальним процесом. Зауважтимо, що все не так просто, як здається на перший погляд. Також Соня запропонувала своїм прихильникам висловитися "за" те, щоб вона почала вести блог, пов'язаний із підготовкою перед зйомками.

Учасниця проекту "Голос країни" Віра Кекелія поділилася з прихильниками милим відео, на якому вона виконує ліричну композицію. Її ніжне виконання можна слухати вічно.

Новоспечена матуся Джамала показала фото свого маляти. Щоправда, поки в кадрі лише маленькі ніжки, але це не може залишити нікого байдужим.

Один із суддів проекту МастерШеф Дмитро Горовенко опублікував раритетне фото. Світлина зроблена в 2011 році та показує його перші кроки на телебаченні. Тоді він працював у кадрі разом із Ольгою Герасим'юк і Максимом Неліпою.

Буквально вчора улюблений ведучий-мандрівник України, Дмитро Комаров, розпочав мотосезон-2018. Воно й не дивно, адже нарешті прийшло довгоочікуване тепло.

Розкішна топ-модель Наомі Кемпбелл похизувалася нестандартним вбранням від Dolce&Gabanna. Ми ж підозрюємо, що навіть у мішку вона виглядала б розкішно та неперевершено.

Сувора українська модель та суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вкотре здивувала своїх прихильників. Красуня опублікувала ніжне фото, яке вкотре підкреслює її природню вроду.

Ми просто не могли пройти повз це фото. Американська модель та актриса Емілі Ратажковскі продовжує публікувати провокативні світлини. Красуня позує в прозорому плащі персикового відтінку. І все було б нічого, якби Емілі не була абсолютно оголеною. Зауважимо, що фанати красуні заворожені видовищем ;)

А ще цього тижня в батька співака Віталія Козловського був день народження. Виконавець присвятив йому зворушливий пост, який супроводжувався кумедними селфі.

Співачка Rihanna, яку регулярно критикують через неідеальні форми, вирішила не ховатися за просторим убранням. Виконавиця виклала фото, на якому вона позує в білих штанах, а також короткому топі. Зауважимо, що не всім її підписникам припав до душі образ Ri.

Цей пост MamaRika присвятила своєму 29-річчю, яке на днях вона відзначила. Щоправда, найбільше прихильники звернули увагу не на сам текст, а на те, що виконавиця не вельми приховує свій бюст під курткою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ

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