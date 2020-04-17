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Найпопулярніша ТМ вина в Україні Villa Krim зібрала цікаві дослідження
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Гарне вино може доповнити вечерю чи обід, посприяти бесіді, зняти напругу, але це далеко не всі корисні властивості цього благородного напою.
Всесвітньо відомі вчені не втомлюються досліджувати позитивні ефекти, які справляє помірне вживання алкоголю на організм, а Villa Krim рада поділитися їх останніми досягненнями в даній сфері.
Як келих вина допоможе вивчити мову?
Згідно з результатами дослідження вчених з Ексетерського університету, опублікованих в статті в Scientific Reports, люди, які помірно вживають спиртне після навчання, запам'ятовують матеріал краще за тих, хто не пив взагалі. У дослідженні взяли участь 88 людей, більша частина з яких були жінками. В ході експерименту добровольців розділили на дві групи. Обидві групи повинні були запам'ятати не існуючі слова, схожі на справжні, але які містять зайві літери (наприклад, "frenzylk" від слова "frenzy" – лють). Після того як психологи переконалися, що випробовувані впоралися із завданням, половині з них було запропоновано за дві години випити стільки спиртного, скільки вони вважатимуть за потрібне. Інша половина повинна була обійтися без алкоголю. На ранок всі учасники експерименту пройшли тест на пам'ять. У той час як контрольна група, яка пила безалкогольні напої, пам'ятала приблизно однакову кількість слів, тестова група, яка вживала алкоголь, змогла пригадати набагато більше слів. При цьому, найсмішніше, що ефект був сильніше виражений у тих, хто випив більше. Пояснення вчені знайшли в наступному: "Алкоголь блокує вивчення нової інформації, і тому мозок має більше ресурсів, щоб скласти іншу, недавно отриману інформацію, в довгострокову пам'ять". І виходить, що для того, щоб краще запам'ятати нові іноземні слівця, відклавши підручник, закріпити знання найкраще келишком червоного, але важливо зробити це після навчання і не забувати про помірність, адже в іншому випадку можна не згадати не тільки нові слова.
Як пити вино, щоб схуднути?
Два келихи червоного вина на ніч допоможуть запобігти збільшенню ваги на 70 відсотків – саме до таких висновків в ході свого дослідження прийшов Джейсон Дайк з університету Альберти в Канаді. Цю чудову новину пізніше підтвердили вчені з Університету штату Вашингтон і Гарварда, які виявили, що нічний келих вина (або два) дійсно можуть допомогти у втраті ваги. І все це завдяки ресвератролу, який міститься в червоному вині – саме він запобігає накопиченню жиру в жирових клітинах. Ця ж речовина виробляється в організмі, завдяки фізичним вправам на тренажерах. Так що келих червоного вина перед сном здатний замінить годину тренування в спортзалі. Але тільки пам'ятайте, що такий процес в організмі відбувається тільки на ніч. Чарка до обіду відкладеться на боках, на жаль. І навіть перед сном не перестарайтеся, адже у вині теж містяться калорії, тому при надмірному старанні ефект може бути зворотнім.
Вино сприяє творчому вирішенню проблем
Ні для кого не секрет, що багато великих і творчих людей не дурні були випити. І багато хто з них визнавав, що келих-інший вина дуже сприяють натхненню. Перевірити цю теорію наважився професор Ендрю Ярош з Університету Міссісіпі і його колеги – вони провели дослідження за участі 20 чоловіків. В ході експерименту групі помірно сп'янілих людей було запропоновано завершити серію словесних асоціацій, таку ж саму задачу попросили вирішити і групу тверезих чоловіків. В результаті експерименту визначили, що люди, які пили, не тільки дали більше правильних відповідей, ніж їх тверезі колеги, а і впоралися набагато швидше. Вчений пояснює подібний результат наступним: "Рішення нестандартних завдань – це галузь, в якій головний ефект від алкоголю – ослаблення самоконтролю, це і дає позитивний результат. У тестах такого типу складно не застрягти на першій ідеї, що прийшла в голову, а алкоголь допомагає перелітати з однієї думки на іншу ... При цьому варто враховувати, що в інших галузях – від розв'язування математичних задач до керування автомобілем – тверезість і самоконтроль вкрай важливі". Крім цього, вчені додали, що забувати про помірність не варто, інакше в безконтрольному потоці свідомості буде складно відбраковувати безглузді ідеї. Але все ж, якщо є необхідність в мозковому штурмі, провести його краще за келихом вина і рішення обов’язково знайдеться.
Ваша Villa Krim
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