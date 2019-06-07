Війна триває: в Амстердамі велосипедисти витісняють водіїв

Голландська столиця ввела нові правила - тепер водіям мопедів не можна їздити по велодоріжках. У місті тривають протести.

Кілька тисяч водіїв мопедів брали участь в протестах напередодні нового міського регламенту, який набрав чинності на цьому тижні.

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Згідно з новими правилами, мопеди повинні будуть покинути велосипедні доріжки і їздити по основних дорогах для автомобілів. Водіїв мопедів зобов'язали також надягати шоломи під час їзди.

Місто приймає всі нові заходи для позбавлення від бензинового та дизельного транспорту. До 2030 року планується повністю заборонити в'їзд автомобілів (за винятком електрокарів) у центр, прибрати 10 тисяч паркувальних місць, підвищити плату за стоянку та провести ще низку інших заходів на користь пішоходів, велосипедистів і зелених насаджень.

Навіть в місті, де 35% всіх поїздок відбувається на велосипеді, задоволені далеко не всі. Кателійне Бурма, велосипедний мер (bicycle mayor) Амстердама, каже, що 100 тисячам велосипедистів кожен будній день з 8 до 9 ранку явно не вистачає місця на дорозі. Не дивно, що петицію на знак протесту проти можливих аварій через мопеди на велодоріжках підписали 50 тисяч осіб.

Водії мопедів надзвичайно порушують новий закон. Їх протести полягають у продовженні їзди на велосипедних доріжках без шоломів. За це вони ризикують отримати штраф у розмірі 95 євро.

У компанії BOVAG, яка займається виробництвом різних транспортних засобів (в тому числі двоколісних), вважають, що проблему перевантаження велосипедної доріжки таким чином не вирішити. Вони рекомендують владі розширити інфраструктуру для двоколісного транспорту типу мопедів шляхом використання місця, відведеного для автомобілів.

Однак ніякі протести та громадська думка не зупиняють міський «зелений» уряд, який продовжує акцентувати на забрудненні повітря, викликаному трафіком, і не збирається здавати позиції.

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