На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Війна триває: в Амстердамі велосипедисти витісняють водіїв
-
- 13
Голландська столиця ввела нові правила - тепер водіям мопедів не можна їздити по велодоріжках. У місті тривають протести.
Кілька тисяч водіїв мопедів брали участь в протестах напередодні нового міського регламенту, який набрав чинності на цьому тижні.
І ще: Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
Згідно з новими правилами, мопеди повинні будуть покинути велосипедні доріжки і їздити по основних дорогах для автомобілів. Водіїв мопедів зобов'язали також надягати шоломи під час їзди.
Місто приймає всі нові заходи для позбавлення від бензинового та дизельного транспорту. До 2030 року планується повністю заборонити в'їзд автомобілів (за винятком електрокарів) у центр, прибрати 10 тисяч паркувальних місць, підвищити плату за стоянку та провести ще низку інших заходів на користь пішоходів, велосипедистів і зелених насаджень.
Навіть в місті, де 35% всіх поїздок відбувається на велосипеді, задоволені далеко не всі. Кателійне Бурма, велосипедний мер (bicycle mayor) Амстердама, каже, що 100 тисячам велосипедистів кожен будній день з 8 до 9 ранку явно не вистачає місця на дорозі. Не дивно, що петицію на знак протесту проти можливих аварій через мопеди на велодоріжках підписали 50 тисяч осіб.
Водії мопедів надзвичайно порушують новий закон. Їх протести полягають у продовженні їзди на велосипедних доріжках без шоломів. За це вони ризикують отримати штраф у розмірі 95 євро.
У компанії BOVAG, яка займається виробництвом різних транспортних засобів (в тому числі двоколісних), вважають, що проблему перевантаження велосипедної доріжки таким чином не вирішити. Вони рекомендують владі розширити інфраструктуру для двоколісного транспорту типу мопедів шляхом використання місця, відведеного для автомобілів.
Однак ніякі протести та громадська думка не зупиняють міський «зелений» уряд, який продовжує акцентувати на забрудненні повітря, викликаному трафіком, і не збирається здавати позиції.
Читайте також: Незвичайний аксесуар: фіни створили навушники з грибів і дріжджів
-
21:57ТОП-10 запальних пісень за останні 50 років: версія науковців
-
21:34Ось чому не варто зловживати м‘ясом
-
21:218 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Війна триває: в Амстердамі велосипедисти витісняють водіїв
-
20:23Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro протестували у бенчмарку Geekbench
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:55Чому жінкам не варто зловживати фізичними вправами
-
19:41Як виглядає новий міст-музей у Китаї
-
19:24Genesis G70 повторив трюк з Форсажу: ефектне відео
-
19:11Каменських показала фото топлес у крихітному бікіні: інтимне фото
-
18:53У Google розповіли про вірус, який заражає смартфони на заводі
-
18:38Встановлено межу фізичної витривалості людини
-
18:24Випадковий секс: про що шкодують чоловіки та жінки
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:10Гороскоп на 8 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Україна – Сербія: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
17:54Google Maps тепер показує швидкість руху при поїздках на автомобілі
-
17:26Експерти назвали 5 небезпечних для здоров'я напоїв
-
17:17Baldur's Gate 3: вийшов видовищний трейлер гри
-
17:07Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
-
16:54У Nike з'явилися манекени великих розмірів
-
16:40У Великобританії відкрили вакансію організатора вечірок для Єлизавети II
-
16:26Xiaomi Mi Band 4 з'явився в продажу до офіційного анонсу
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
-
07:14Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні
- 04 червня
-
20:3122 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя
-
19:21Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
-
18:05ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?