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ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM

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ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM - фото 1

Цілий КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ розігрує Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ 2! У тебе є шанс перевірити свою вдачу та виграти кіло грошей або інший скарб, бо в нашому сейфі їх безліч!

Щобудня з 11.05 по 25.05 включно ми будемо обирати щасливчиків, які у прямому ефірі спробують вгадати, де саме у нашому сейфі сховався КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ!

Тут детальніше: Правила акції

Аби потрапити у гру необхідно:

  • Розмістити на своїй сторінці у Фейсбук або Інстаграм фото або скрін макету акції під хештегом #МАКСИМАЛЬНИЙКУШ2
  • Дочекатися від нас коментаря під твоїм постом або повідомлення!

Макет акції:

ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM - фото 457502

Після реєстрації контактних даних у грі, чекай на дзвінок від ведучих, адже може бути, що саме ти будеш шукати КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ від Радіо MAXIMUM

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