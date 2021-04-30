ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM

Цілий КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ розігрує Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ 2! У тебе є шанс перевірити свою вдачу та виграти кіло грошей або інший скарб, бо в нашому сейфі їх безліч!

Щобудня з 11.05 по 25.05 включно ми будемо обирати щасливчиків, які у прямому ефірі спробують вгадати, де саме у нашому сейфі сховався КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ!

Тут детальніше: Правила акції

Аби потрапити у гру необхідно:

Розмістити на своїй сторінці у Фейсбук або Інстаграм фото або скрін макету акції під хештегом #МАКСИМАЛЬНИЙКУШ2

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Макет акції:

Після реєстрації контактних даних у грі, чекай на дзвінок від ведучих, адже може бути, що саме ти будеш шукати КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ від Радіо MAXIMUM