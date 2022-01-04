Відома перша у світі компанія, чия капіталізація перевищила 3 трильйони доларів

Якщо ви думали, що мова піде про Tesla або Amazon, то це не зовсім так. Мовиться про компанію, яка кожної осені неабияк розбурхує усе людство. Одні в захваті від неї, а інші щороку не розуміють, чому та за що потрібно викладати стільки грошей. Хай там як, але саме це дозволило їй побити рекорд.

Компанія Apple стала першою у світі, чия ринкова вартість досягла 3 трильйони доларів. Про це свідчать дані біржі NASDAQ.

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На торгах 3 січня акції корпорації подорожчали на 3% – до історичного максимуму $182,86 за акцію. У результаті капіталізація Apple вперше перевищила позначку $3 трлн. Зазначимо, що раніше це не вдавалося жодній компанії. Пізніше вартість акцій трохи знизилася. На закритті торгів вона становила $182,01 за цінний папір.

Капіталізація Apple досягла позначки $1 трлн у 2018 році, встановивши тоді рекорд для США. Ще через два роки – у серпні 2020 року – ринкова вартість компанії досягла $2 трлн.

У 2021 році цю позначку також подолала Microsoft, зараз її капіталізація перевищує $2,5 трлн. Третє місце у світі за цим показником посідає Saudi Aramco з ринковою вартістю $1,9 трлн.

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