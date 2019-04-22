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Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик

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Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик - фото 1

З нагоди прийдешніх свят на Радіо МАКСИМУМ стартує нова акція "Великодній кошик". Реєструйся та вигравай 1000 гривень на пасхальні смаколики!

Уже 25 квітня, у Чистий четвер напередодні Пасхи, ми щогодини з 8:00 до 20:00 визначатимемо власників 1000 гривень на Великодній кошик.

Що потрібно зробити, аби виграти приз:

  • Реєстрація. З 22 квітня надсилай на наш Viber (+380632011124) повідомлення "Я слухаю Радіо МАКСИМУМ".
  • Розіграш. 25 квітня ведучі Радіо МАКСИМУМ щогодини визначатимуть фіналіста та протягом 30 секунд ставитимуть йому 5 запитань. Якщо слухач правильно відповідає на всі запитання за відведений час – то він отримує 1000 гривень на Великодній кошик!

Тут більше: Правила акції "1000 гривень на Великодній кошик"

Кошик - фото 323069

Загалом 25.04 ми проведемо 12 розіграшів, тож долучайся до акції, адже шанси стати переможцем у тебе дуже високі! Успіхів ;)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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