Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу

Найшаленіше шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переїхало на Радіо МАКСИМУМ! Відтепер по буднях з 7:00 до 10:00 країна буде прокидатися разом з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим у новому ранковому шоу "Ранок на МАКСИМУМ".

Приколи, жарти, новини, актуальна інформація про затори, поради, ігри та подарунки, а що ще чекає на слухачів Радіо МАКСИМУМ – розповідає Белла Огурцова:

Что ждёт слушателей Радио МАКСИМУМ в новом утреннем шоу "Ранок на Максимум"? Да ничего серьёзного! Только трёхчасовой позитив, умноженный на хорошее настроение в турборежиме и отбитые (в хорошем смысле) на всю голову ведущие! Тут Вас никто не будет грузить насущными проблемами и философскими вопросами о смысле бытия, потому что это территория положительных эмоций и взорваться здесь можно только от смеха! Игры, смешные гороскопы, прикольные рубрики, хорошие новости, обзор звёздных Инстаграмов – и это лишь малая толика того, что ожидает Вас в шоу "Ранок на Максимум" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым!

Ведучі Ранок на МАКСИМУМ

Розклад нового ранкового шоу

Слухайте шоу "Ранок на МАКСИМУМ" з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00

Де слухати Радіо МАКСИМУМ:

Київ – 94,2

Львів – 102,1

Одеса – 107,4

Харків – 104,0

Івано-Франківськ – 104,7

Тернопіль – 88,1

Запоріжжя – 101,8

Рівне – 90,0

Луцьк – 88,7

Кропивницький – 104,2

Черкаси – 101,0

Полтава – 92,4

Славське – 102,1

Дніпро – 107,7

Олександрія – 107,6