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Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу

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Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу - фото 1

Найшаленіше шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переїхало на Радіо МАКСИМУМ! Відтепер по буднях з 7:00 до 10:00 країна буде прокидатися разом з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим у новому ранковому шоу "Ранок на МАКСИМУМ".

Приколи, жарти, новини, актуальна інформація про затори, поради, ігри та подарунки, а що ще чекає на слухачів Радіо МАКСИМУМ – розповідає Белла Огурцова:

Что ждёт слушателей Радио МАКСИМУМ в новом утреннем шоу "Ранок на Максимум"? Да ничего серьёзного! Только трёхчасовой позитив, умноженный на хорошее настроение в турборежиме и отбитые (в хорошем смысле) на всю голову ведущие! Тут Вас никто не будет грузить насущными проблемами и философскими вопросами о смысле бытия, потому что это территория положительных эмоций и взорваться здесь можно только от смеха! Игры, смешные гороскопы, прикольные рубрики, хорошие новости, обзор звёздных Инстаграмов – и это лишь малая толика того, что ожидает Вас в шоу "Ранок на Максимум" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым!

Ранок на МАКСИМУМ - фото 410222
Ведучі Ранок на МАКСИМУМ

Розклад нового ранкового шоу

Слухайте шоу "Ранок на МАКСИМУМ" з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00

Де слухати Радіо МАКСИМУМ:

  • Київ – 94,2
  • Львів – 102,1
  • Одеса – 107,4
  • Харків – 104,0
  • Івано-Франківськ – 104,7
  • Тернопіль – 88,1
  • Запоріжжя – 101,8
  • Рівне – 90,0
  • Луцьк – 88,7
  • Кропивницький – 104,2
  • Черкаси – 101,0
  • Полтава – 92,4
  • Славське – 102,1
  • Дніпро – 107,7
  • Олександрія – 107,6
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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