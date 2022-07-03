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В Україні запускають проєкт єРобота: отримайте грант на власний бізнес чи навчання

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В Україні запускають проєкт єРобота: отримайте грант на власний бізнес чи навчання - фото 1

Уряд запускає спеціальну програму "єРобота" на порталі "Дія". Ви можете подати заявку на отримання гранту на власний бізнес чи навчання. Читайте далі та дізнайтеся подробиці про проєкт підтримки бізнесу в Україні!

Можна отримати грант від держави на створення власної справи, розвиток бізнесу, на навчання в IT. Ви отримаєте нові уміння для нової кар'єри або кошти на розширення бізнесу (можна придбати обладнання, закупити сировину, оплатити оренду приміщення тощо), які не потрібно буде повертати.

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Подати заявку можна за ЦИМ посиланням.

Отримати грант можна за однією з програм:

  • Грант на власну справу (до 250 тис. грн)
  • Грант на сад (до 420 тис. грн)
  • Грант на теплицю (до 8 млн грн)
  • Грант на переробне підприємство (до 8 млн грн)

В Україні запускають проєкт єРобота: отримайте грант на власний бізнес чи навчання - фото 508766

Як податися на отримання гранту:

  • подайте заявку на програму, яка вас цікавить, на порталі Дія
  • додайте бізнес-план створення нового або розвитку наявного бізнесу, план закладання саду чи проєкт будівництва теплиці
  • підпишіть електронним підписом
  • Заявку надішлють в Ощадбанк, де перевірять репутацію людини, а відповідні органи ухвалять рішення – надавати кошти чи ні. Якщо проєкт схвалять, то гроші перекажуть на окремий рахунок в АТ "Ощадбанк"

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