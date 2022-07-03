В Україні запускають проєкт єРобота: отримайте грант на власний бізнес чи навчання

Уряд запускає спеціальну програму "єРобота" на порталі "Дія". Ви можете подати заявку на отримання гранту на власний бізнес чи навчання. Читайте далі та дізнайтеся подробиці про проєкт підтримки бізнесу в Україні!

Можна отримати грант від держави на створення власної справи, розвиток бізнесу, на навчання в IT. Ви отримаєте нові уміння для нової кар'єри або кошти на розширення бізнесу (можна придбати обладнання, закупити сировину, оплатити оренду приміщення тощо), які не потрібно буде повертати.

І ще: В Україні підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – МОЗ

Подати заявку можна за ЦИМ посиланням.

Отримати грант можна за однією з програм:

Грант на власну справу (до 250 тис. грн)

Грант на сад (до 420 тис. грн)

Грант на теплицю (до 8 млн грн)

Грант на переробне підприємство (до 8 млн грн)

Як податися на отримання гранту:

подайте заявку на програму, яка вас цікавить, на порталі Дія

додайте бізнес-план створення нового або розвитку наявного бізнесу, план закладання саду чи проєкт будівництва теплиці

підпишіть електронним підписом

Заявку надішлють в Ощадбанк, де перевірять репутацію людини, а відповідні органи ухвалять рішення – надавати кошти чи ні. Якщо проєкт схвалять, то гроші перекажуть на окремий рахунок в АТ "Ощадбанк"

До теми: Допомога у липні для переселенців: оновлений перелік територій для ВПО