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В Україні випустили чорну горілку

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В Україні випустили чорну горілку - фото 1

Наприкінці грудня відомий горілчаний бренд PRIME презентував новинку – чорну горілку PRIME Black Carbon.

Це – лімітована серія, яка була розроблена спеціально до новорічних свят, коли на стіл хочеться поставити щось оригінальне та преміальне.

PRIME Black Carbon – перша чорна горілка від українського виробника. Її світовим аналогами є британська BlaVod. Чорний колір горілки досягається харчовою витяжкою на основі ектракту акації катеху.

Джерело: Партнерська публікація
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