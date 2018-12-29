В Україні випустили чорну горілку

Наприкінці грудня відомий горілчаний бренд PRIME презентував новинку – чорну горілку PRIME Black Carbon.

Це – лімітована серія, яка була розроблена спеціально до новорічних свят, коли на стіл хочеться поставити щось оригінальне та преміальне.

PRIME Black Carbon – перша чорна горілка від українського виробника. Її світовим аналогами є британська BlaVod. Чорний колір горілки досягається харчовою витяжкою на основі ектракту акації катеху.