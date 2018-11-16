В країні встановлений новий рекорд

На вітчизняних виноградниках зібрали рекордний урожай винограду французьких сортів.

Як повідомляють представники бренду "Ореанда", цей рік був надзвичайно щедрим на врожай французького елітного винограду. Зібравши на одеських виноградниках 5 тисяч тонн, виробник ігристих вин до збільшення обсягів готовий та вже встановив на заводі новий, найбільший в країні, акратофор.

"Завдяки розташуванню одеських виноградників на одній широті з французькими, ігристе "Ореанда" має показники, властиві кращим напоям провінції Шампань", – зазначив майстер купажу Едуард Городецький.