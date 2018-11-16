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В країні встановлений новий рекорд

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"Ореанда" - фото 1
"Ореанда"

На вітчизняних виноградниках зібрали рекордний урожай винограду французьких сортів.

Як повідомляють представники бренду "Ореанда", цей рік був надзвичайно щедрим на врожай французького елітного винограду. Зібравши на одеських виноградниках 5 тисяч тонн, виробник ігристих вин до збільшення обсягів готовий та вже встановив на заводі новий, найбільший в країні, акратофор.

"Завдяки розташуванню одеських виноградників на одній широті з французькими, ігристе "Ореанда" має показники, властиві кращим напоям провінції Шампань", – зазначив майстер купажу Едуард Городецький.

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