Усик – Белью: коли і де відбудеться новий бій

Український боксер Олександр Усик зустрінеться на рингу з британцем Тоні Белью вже у листопаді

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про переговори з промоутером Тоні Белью Едді Хірном. За його словами, новий бій українця пройде вже у листопаді у Великобританії.

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"Обоє боксерів – і Усик, і Белью – хочуть цього поєдинку. Після бою з Гасієвим Усик одразу ж викликав на бій джентльмена Тоні Белью. Британець кілька років боксує в суперважкій вазі. Для нього бій з Усиком – певний виклик, адже він вже давно не входив у цю вагову категорію. Едді Хірн мені розповідав, що Белью, побачивши виклик Усик, передзвонив йому за 5 хвилин і сказав: "Я зроблю цей бій. Це буде мій дембельський акорд.Не залежно від того, виграю я чи програю – я завершу кар'єру", – поділився Красюк.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 30 Май 2018 в 1:20 PDT

Також промоутер Усика додав, що розмовляв щодо організації зустрічі вже на наступний день.

"Поєдинок пройде у Великобританії. Дата? Це буде або 10, або 17 листопада", – підсумував Красюк.

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