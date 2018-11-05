Унісекс: бренд UGG випустив нову модель чобіт

Популярний виробник взуття UGG об'єднався з японським брендом Sacai, і випустив нову модель своїх класичних чобіт до сезону осінь/зима 2018 року.

Лінія під назвою Chitose Abe-helmed містить взуття трохи видозміненого класичного силуету UGG для чоловіків і жінок. Нова колекція була вперше представлена на подіумі Паризького тижня моди.

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Чоботи UGG Х Sacai відрізняються від класичної низької моделі тим, що мають смугасту трикотажну імітацію носка, прикріплену до верхньої частини моделі з овчини.

В лінію входять чоботи трьох різних кольорів і двох варіантів висоти. Вартість нової моделі становитиме близько 300 доларів: наприклад, чоловічі короткі чоботи кольору каштан обійдуться в 325 доларів, а жіночі сірого кольору – 350 доларів.

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