Український виробник курятини запустив дитяче харчування, перша партія – на благодійність

Український бренд "Наша Ряба", який займається курятиною випустив новий продукт. Це дитяче харчування "КОКО". Усю партію передали на благодійність – українським діткам віком від 6 місяців до 1,5 року.

За допомогою благодійних фондів Карітас України, Unicef, Фонд Маша, фонд "Твоя опора", СОС Дитячі містечка України, та "МХП – Громаді" дитяче харчування доставлять малюкам, які через війну перебувають у складних умовах.

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Дитяче харчування виготовлене в Європі з якісної курятини без антибіотиків – це поживні супи-пюре з курятиною, овочами та гарбузом. Першу партію харчів вже отримали дітки з 4 областей України: Чернігівської, Полтавської, Сумської та Київської. Також продукцію доставлять до постраждалих у селищах Донецької та Харківської областей.

"Турбота про інших, єдність і добрі справи – це те, що допоможе Україні вистояти та перемогти", – переконані у компанії.

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