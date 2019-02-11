На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українські меблі порівняли з італійськими
-
- 76
У Києві відбулася Міжнародна виставка елементів інтер'єру – INTERIOR MEBEL.
Зробити замовлення на доставку українських меблів і домовитися про наступні контракти приїхали представники 15 ізраїльських компаній. Налагоджувати іноземне партнерство допомагає Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи Євросоюзу EU4Business. Окрім цього, в межах підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) ЄБРР надає можливість підприємцям отримати компенсацію коштів на консалтинговий проект.
За словами координатора консалтингових проектів МСБ у ЄБРР Ольги Іванченко, меблева галузь – одна із найперспективніших.
"Підприємців потрібно навчити знаходити іноземних партнерів. Для цього ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business розробив детальний план розвитку для меблевої галузі на найближчі кілька років – дорожню карту. Також ми активно організовуємо торгові місії. Нещодавно закінчилася торгова місія в Ізраїль. Результат – 7 українських компаній умеблюють цілий житловий квартал на три тисячі квартир. Цей проект попередньо оцінений в $30-60 млн. Ми були впевнені в успіху наших підприємців, але такі результати приємно вразили навіть нас. Ми зрозуміли, що зупинятися не можна, тож запросили в Київ ізраїльських баєрів, дизайнерів та архітекторів для перемовин і з нетерпінням очікуємо на нові контракти".
Ініціатива EU4Business передбачає широкий спектр інструментів для розвитку малого та середнього бізнесу у нашій державі. "Ми, в рамках ініціативи EU4Business, займалися створенням експортного бренду, і сподіваємось, що така зрозуміла ідентичність українських товарів зменшить витрати МСБ на маркетингове просування та рекламу в експортному сегменті", – зазначила пані Іванченко.
На великому потенціалі української меблевої промисловості наголошує і голова експортної платформи профільної асоціації Дмитро Патіс. Зокрема, торік завдяки ініціативі ЄС EU4Business та ЄБРР виробники змогли взяти участь в торговій місії до Ізраїлю. Показали на що здатні, тому сьогодні ізраїльтяни із задоволенням приїхали вже до нас.
Висока якість виробництва меблів, креативний дизайн, доступна ціна та зручна доставка сприяють налагодженню ділових зв'язків з українськими меблевиками, пояснили в Ізраїльсько-Українському Альянсі.
"Ізраїльські компанії здивовані професіоналізмом українських меблевиків. Вони порівнюють наших виробників із провідними компаніями Італії. До того ж, неабиякою перевагою для партнерства стало підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем", – розповіла голова Ізраїльсько-Українського Альянсу Анна Жарова.
В рамках міжнародної виставки INTERIOR MEBEL відбулося близько 250 В2В зустрічей, які мають принести 70 українським меблевикам багато перспективних контрактів.
Нагадаємо, ЄБРР та Європейський союз сприяють поліпшенню бізнесового клімату в Україні, допомагаючи нашим виробниками розширювати ринки збуту, зокрема в рамках ініціативи ЄС EU4Business.
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
15:54Багато не гавкай: у Франції ввели незвичайні штрафи
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві