Українські меблі порівняли з італійськими

У Києві відбулася Міжнародна виставка елементів інтер'єру – INTERIOR MEBEL.

Зробити замовлення на доставку українських меблів і домовитися про наступні контракти приїхали представники 15 ізраїльських компаній. Налагоджувати іноземне партнерство допомагає Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи Євросоюзу EU4Business. Окрім цього, в межах підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) ЄБРР надає можливість підприємцям отримати компенсацію коштів на консалтинговий проект.

За словами координатора консалтингових проектів МСБ у ЄБРР Ольги Іванченко, меблева галузь – одна із найперспективніших.

"Підприємців потрібно навчити знаходити іноземних партнерів. Для цього ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business розробив детальний план розвитку для меблевої галузі на найближчі кілька років – дорожню карту. Також ми активно організовуємо торгові місії. Нещодавно закінчилася торгова місія в Ізраїль. Результат – 7 українських компаній умеблюють цілий житловий квартал на три тисячі квартир. Цей проект попередньо оцінений в $30-60 млн. Ми були впевнені в успіху наших підприємців, але такі результати приємно вразили навіть нас. Ми зрозуміли, що зупинятися не можна, тож запросили в Київ ізраїльських баєрів, дизайнерів та архітекторів для перемовин і з нетерпінням очікуємо на нові контракти".

Ініціатива EU4Business передбачає широкий спектр інструментів для розвитку малого та середнього бізнесу у нашій державі. "Ми, в рамках ініціативи EU4Business, займалися створенням експортного бренду, і сподіваємось, що така зрозуміла ідентичність українських товарів зменшить витрати МСБ на маркетингове просування та рекламу в експортному сегменті", – зазначила пані Іванченко.

На великому потенціалі української меблевої промисловості наголошує і голова експортної платформи профільної асоціації Дмитро Патіс. Зокрема, торік завдяки ініціативі ЄС EU4Business та ЄБРР виробники змогли взяти участь в торговій місії до Ізраїлю. Показали на що здатні, тому сьогодні ізраїльтяни із задоволенням приїхали вже до нас.

Висока якість виробництва меблів, креативний дизайн, доступна ціна та зручна доставка сприяють налагодженню ділових зв'язків з українськими меблевиками, пояснили в Ізраїльсько-Українському Альянсі.

"Ізраїльські компанії здивовані професіоналізмом українських меблевиків. Вони порівнюють наших виробників із провідними компаніями Італії. До того ж, неабиякою перевагою для партнерства стало підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем", – розповіла голова Ізраїльсько-Українського Альянсу Анна Жарова.

В рамках міжнародної виставки INTERIOR MEBEL відбулося близько 250 В2В зустрічей, які мають принести 70 українським меблевикам багато перспективних контрактів.

Нагадаємо, ЄБРР та Європейський союз сприяють поліпшенню бізнесового клімату в Україні, допомагаючи нашим виробниками розширювати ринки збуту, зокрема в рамках ініціативи ЄС EU4Business.